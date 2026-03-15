फिरोजाबाद में LPG की किल्लत के बीच PNG उपभोक्ताओं पर प्रशासन की नजर, जारी किए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी एलपीजी गैस सिलेंडरों की क़िल्लत देखने को मिल रही हैं. शनिवार को यहां की गैस एजेंसियों और गोदामों के सामने एलपीजी को लेकर परेशान लोगों की भीड़ देखने को मिली, जिसे देखते हुए अब प्रशासन की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है.

यूपी में गैस की क़िल्लत की कमी को देखते हुए सरकार ने पहले ही शहरी इलाकों में 25 दिन बाद और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन बाद गैस बुकिंग के निर्देश जारी किए हैं. जिसके बाद अब पीएनजी गैस को लेकर भी नया फैसला लिया गया है. फिरोजाबाद प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि जिन घरों में पीएनजी यानी पाइप्ड नैचुरल गैस का इस्तेमाल होता है वो एलपीजी कनेक्शन का सरेंडर कर दें.

जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश

प्रशासन का दावा है कि जनपद में गैस की कोई क़िल्लत नहीं है. जनपद में जिस हिसाब से एलपीजी गैस की डिमांड है उस हिसाब से गैस आपूर्ति में कोई परेशानी नहीं हो रही है लेकिन अफवाहों की वजह से लोगों में पैनिक की स्थिति है. उन्होंने कहा कि शहर में सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद आसानी से बुकिंग हो रही है और उन्हें सिलेंडर भी दिया जा रही है.

जिला प्रशासन ने कहा कि सरकार के नियमों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में भी 45 दिनों के बाद बुकिंग करने पर गैस मिल जाएगी. फिरोजाबाद डीएसओ स्वीटी कुमारी ने कहा कि जनपद के कई शहरी क्षेत्रों में पीएनजी गैस की सप्लाई भी हो रही हैं. ऐसे में जिन घरों में पीएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें अपनी एलपीजी सिलेंडरों को सरेंडर करने को कहा गया है.

डीएसओ ने कहा कि इन लोगों ने बीते कई महीनों से सिलेंडरों की बुकिंग नहीं की थी लेकिन, जब से एलपीजी की कमी की खबरें तेज हुई हैं ये लोग भी बुकिंग कर रहे है. ऐसे में पीएनजी का इस्तेमाल करने वाले घरों के सिलेंडर की बुकिंग रद्द कराने और सिलेंडर नहीं लेने के लिए कहा गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कमर्शियल गैस की आपूर्ति भी शुरू कर दी जाएगी.

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