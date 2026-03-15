Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. तीनों अपने रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे, तभी बसुरा गांव के पास एक मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुःख जताया है और परिवार को सांत्वना दी है, उन्होंने अधिकारियों को राहत एवं बचाव के भी निर्देश दिए हैं.

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश के लिए स्थानीय सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, इसके अलावा आसपास एक लोगों से पूछताछ भी की जा रही है.

बाइक में पीछे से मारी टक्कर

मृतकों की पहचान गोलू (30), कुलदीप (27) और सुजीत (25) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया. पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए और उनके सिर तथा चेहरे पर गंभीर चोटें आईं.

स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को रामपुर मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

तीनों चचेरे-फुफेरे भाई थे

थाना प्रभारी श्यामू कनोजिया ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अज्ञात वाहन की तलाश जारी है. कनोजिया ने बताया कि तीनों मृतक चचेरे-फुफेरे भाई थे और अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने जा रहे थे.

कनोजिया ने बताया कि परिवारों को सूचित कर रामपुर मथुरा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है.