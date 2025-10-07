हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExclusive: युवाओं का सपना पूरा करने के लिए जान देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं- सीएम पुष्कर सिंह धामी

Exclusive: युवाओं का सपना पूरा करने के लिए जान देनी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं- सीएम पुष्कर सिंह धामी

Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक और राज्य में सरकारी नौकरियों में भर्तियों के सवाल पर एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने का संकल्प लिया है. हमने चार साल में 25 हजार भर्तियां की है. सीएम ने कहा कि बिना नकल और पेपर लीक के भर्तियां हुईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का सपना पूरा करने के लिए मुझे अगर अपनी जान देनी पड़े तो मैं दे दूंगा.

एबीपी न्यूज़ की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने हालिया घटना पर कहा कि यह पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है. 

यह पूछे जाने पर कि सीएम पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने पेपर लीक को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की. आपने उसे नकल जिहाद कहा... इसके जवाब में सीएम ने कहा कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने ये कहा. यह प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश है इसलिए मैंने इसको जिहाद कहा. यह पेपर लीक नहीं बल्कि भर्ती प्रक्रिया को बदनाम करने का प्रयास है. यह योजनाबद्ध प्रयास है. 12 सवालों बाहर आए, यह नकल का मामला है.

नकल जिहाद बोलने पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया

सीएम से पूछा गया कि आरोपी मुस्लिम था तो आपने नकल जिहाद कहा, अगर आरोपी हिन्दू होता तो क्या आप नकल सनातनी कहते? इस पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी वर्ग विशेष के नाम को लेकर नहीं कहा. मैंने कहा कि एक प्रकार का षड़यंत्र है इसलिए मैंने वो कहा. यह षड़यंत्र है. अगर पेपर लीक है तो 11 बजे शुरू होने वाली परीक्षा के प्रश्न 9 बजे बाहर आते. अभी तो इस मामले की जांच सीबीआई और एसआईटी कर रही है. अन्य चीजें जांच में सामने आएंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोपी ने किसी तरह से अपने मोजे में मोबाइल छिपाया और फिर अंदर से 12 सवालों की फोटो अपनी बहन को भेजा. उसकी बहन ने किसी और को भेजा. जब तक पेपर चलता रहा तब तक वह कहीं और नहीं गया लेकिन जैसे ही 1 बजे पेपर खत्म हुआ तो 1.25-30 बजे तक पेपर लीक का हंगामा हुआ.

सीएम ने कहा कि जब किसी की मंशा ही ऐसी हो कि उसे चयन नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाना हो तो उस पर कानून अपना काम करेगा. हम एंटी चीटिंग का सबसे सख्त कानून लेकर आए  हैं. हमारी नीति और नियत में कोई खोट नहीं है. अगर ऐसा होता तो चार सालों में भी ऐसा कोई मामला आता लेकिन नहीं आया क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका अदा की. 

UP Politics: आजम खान के जरिए मुस्लिम नेतृत्व में संतुलन बनाएंगे अखिलेश यादव, रामपुर में तय होगी रणनीति

उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन पर भी बोले सीएम धामी

पेपर लीक मामले में हो रही राजनीति पर सीएम धामी ने कहा कि यह राजनीति का क्षेत्र है और मैं उनकी आलोचना करूं तो यह ठीक नहीं है. यह उनकी सोच है. मेरी सोच रही है कि हम हमेशा से छात्रों के साथ संवाद करें. सीएम ने साक्षात्कार में माना कि बच्चों को समझाने में हमें समय लगा. 

उत्तराखंड में बुलडोजर एक्शन के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि जहां अतिक्रमण हुआ, वहां यह कार्रवाई हुई. व्यवस्था के अनुरूप काम हुआ. हमने लोगों से कहा कि आप खुद हटा लें अन्यथा हम हटाएंगे.

आपदा ग्लोबल वार्मिंग का असर- सीएम 

राज्य में विभिन्न जगहों पर आपदा से जुड़े सवाल पर सीएम ने कहा कि यह ग्लोबल वार्मिंग का असर है. धराली और थराली जहां आपदा आई वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है. रुद्रप्रयाग में छेनागढ़ के आसपास कोई निर्माण नहीं है. घर हैं आसपास. सीमांत जनपद के कपोट जिले में जहां पांच लोगों की हानि हुई वहां कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ.

मैदानी और पहाड़ी के बीच कोई लड़ाई नहीं- सीएम धामी

राज्य में मैदानी बनाम पहाड़ी इलाके पर हो रही चर्चा और सियासत को लेकर सीएम ने कहा कि हमने कोई लड़ाई नहीं लगवाई. हम पूरे राज्य का समेकित विकास कर रहे हैं.

सीएम ने कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन को लेकर चल रहे हैं. मैदानी और पहाड़ी के बीच कोई लड़ाई नहीं है. अगर ऐसा कुछ होता तो उसका परिणाम आपको चुनाव में दिखाई देता. ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि पीएम मोदी की अगुवाई में उत्तराखंड में दूसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनी.

Published at : 07 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
क्या बिहार में NDA को झटका देंगे चिराग पासवान? चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से गठबंधन की अटकलें तेज!
क्या बिहार में NDA को झटका देंगे चिराग पासवान? चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से गठबंधन की अटकलें तेज!
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

2025 New BMW X3 diesel M Sport India review | Auto Live
Bihar Election 2025: Maithili Thakur बनेंगी BJP के लिए संजीवनी? विस्तार से जानिए |ABPLIVE
Revolt RV Blaze X EV Bike Review: A new revolution in electric biking | Auto Live
Honda Amaze Review: A practical & efficient compact sedan | Auto Live
Hero Xoom 125, First Ride review | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
क्या बिहार में NDA को झटका देंगे चिराग पासवान? चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से गठबंधन की अटकलें तेज!
क्या बिहार में NDA को झटका देंगे चिराग पासवान? चुनाव से पहले प्रशांत किशोर से गठबंधन की अटकलें तेज!
बिहार
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, 'सभी लोग बहुत...'
विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोपों पर मैथिली ठाकुर की दो टूक, 'ये कोई मुद्दा नहीं है'
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का एलान, कमिंस-मैक्सवेल को नहीं मिली जगह
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
हरियाणा
हरियाणा में ADGP वाई पूरन कुमार ने किया सुसाइड, पत्नी अमनीत हैं IAS
हरियाणा में ADGP वाई पूरन कुमार ने किया सुसाइड, पत्नी अमनीत हैं IAS
शिक्षा
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
नितीश कुमार या लालू प्रसाद यादव कौन कितना पढ़ा-लिखा? जानकर आपको नहीं होगा यकीन
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget