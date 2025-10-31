सीएम धामी ने सरदार पटेल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, देहरादून में वॉकथॉन का किया शुभारंभ

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज शुक्रवार (31 अक्तूबर) को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और एकता पदयात्रा (वॉकथॉन) का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के साथ पदयात्रा में भाग लिया और सभी को स्वदेशी अपनाने तथा नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की शपथ दिलाई.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभभाई पटेल का जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था. उन्होंने 560 से अधिक रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण किया. सीएम ने कहा कि उनके अदम्य साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्रभक्ति की भावना के कारण आज भारत एक सशक्त और एकीकृत राष्ट्र के रूप में खड़ा है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से सरदार पटेल की जयंती को ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में 16 नवंबर तक प्रत्येक जिले में तीन स्थानों पर वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

सीएम धामी ने कहा कि प्रत्येक आयोजन स्थल पर आठ से दस किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है. इसके साथ ही नशा मुक्त भारत, एक पेड़ मां के नाम और आत्मनिर्भर भारत जैसे जन-जागरूकता अभियानों को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा गया है, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश फैलाया जा सके.

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र और आम नागरिक शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों से समाज में एकता, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्त जीवन का संदेश प्रसारित करने की अपील की.

