हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडधामी सरकार का 'रियलिटी चेक' प्लान! हर जिले में उतरेंगे मंत्री, कहा- 'फाइलों से नहीं बल्कि जमीनी...'

धामी सरकार का 'रियलिटी चेक' प्लान! हर जिले में उतरेंगे मंत्री, कहा- 'फाइलों से नहीं बल्कि जमीनी...'

Dehradun News In Hindi: सीएम धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने नए-पुराने सभी मंत्रियों को एक साफ संदेश दे दिया है. सीएम ने कहा कि दफ्तरों में बैठकर रिपोर्टें पढ़ने का वक्त नहीं है, अब मैदान में उतरना होगा.

दरअसल, बुधवार (25 मार्च) को कैबिनेट बैठक के बाद सीएम धामी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों का नियमित दौरा करें और वहां चल रही विकास योजनाओं का खुद जाकर जायजा लें. यह महज एक औपचारिक आदेश नहीं था इसके पीछे साफ मंशा थी कि सरकारी योजनाएं कागजों से निकलकर आखिरकार उन लोगों तक पहुंचें जिनके लिए बनाई गई हैं.

'फाइल नहीं, जमीन पर जाकर देखो'

सीएम धामी ने बैठक में कहा कि जनपद स्तर पर अगर योजनाओं की लगातार निगरानी हो तो काम की गुणवत्ता अपने आप बेहतर होती है और पारदर्शिता भी आती है. लेकिन यह निगरानी तब ही कारगर होगी जब मंत्री खुद मौके पर जाएं, न कि अधिकारियों की बनाई रिपोर्ट पर भरोसा करके बैठे रहें.

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विशेष रूप से कहा कि वे स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सीधे बात करें. जमीनी हकीकत को समझें. अक्सर होता यह है कि ऊपर तक जो रिपोर्ट आती है वह चमकदार होती है, लेकिन गांव में जाकर देखो तो तस्वीर कुछ और ही होती है. इसी खाई को पाटने के लिए यह पूरी कवायद है.

'अंतिम छोर का आदमी सरकार की प्राथमिकता'

सीएम ने बैठक में साफ कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे. पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड में यह चुनौती और भी बड़ी है. उन्होंने कहा कि दूरदराज के गांवों तक योजनाएं पहुंचती हैं या नहीं, यह दिल्ली या देहरादून में बैठकर नहीं जाना जा सकता.

इसीलिए मंत्रियों का जिलों में जाना सिर्फ एक राजनीतिक दौरा नहीं होगा. यह एक तरह का 'रियलिटी चेक' होगा जहां योजना की असली स्थिति सामने आएगी.

लापरवाही पर अधिकारियों की खैर नहीं

सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आम जनता की शिकायतों और समस्याओं के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी. यह बयान उन अफसरों के लिए सीधी चेतावनी है जो योजनाओं की प्रगति को कागजों पर चमकाकर दिखाते हैं लेकिन जमीन पर काम ठंडा पड़ा रहता है.

'विभाग मिलकर काम करें'

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में एक और अहम बात कही. उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, ऊर्जा, सिंचाई और भवन निर्माण जैसे विभाग अगर आपसी तालमेल से काम करें तो परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी और जनता को जल्दी लाभ मिलेगा. अक्सर देखा गया है कि एक विभाग सड़क बना देता है, दूसरा विभाग उसी को खोद देता है. यह समन्वय की कमी न सिर्फ पैसे बर्बाद करती है बल्कि जनता का भरोसा भी तोड़ती है.

साफ है संदेश!

कैबिनेट विस्तार के ठीक बाद यह निर्देश देना धामी सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है. नई टीम को शुरू से ही यह बताना कि काम का तरीका क्या होगा, यह सरकार के इरादे को जाहिर करता है. अब देखना यह है कि मंत्री जिलों में कितनी नियमितता से जाते हैं और यह दौरे महज फोटो खिंचवाने की औपचारिकता बनते हैं या सच में जमीन पर बदलाव लाते हैं.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 26 Mar 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धामी सरकार का 'रियलिटी चेक' प्लान! हर जिले में उतरेंगे मंत्री, कहा- 'फाइलों से नहीं बल्कि जमीनी...'
धामी सरकार का 'रियलिटी चेक' प्लान! हर जिले में उतरेंगे मंत्री, कहा- 'फाइलों से नहीं बल्कि जमीनी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'उनके पास सिलेंडर न हो तो हमारे यहां...'
अखिलेश यादव पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बोले, 'उनके पास सिलेंडर न हो तो हमारे यहां...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ के इन तीन भाईयों ने ईरान को दान कर दी लाखों की जमीन, अब हो सकती है संपत्ति की जांच
मेरठ के इन तीन भाईयों ने ईरान को दान कर दी लाखों की जमीन, अब हो सकती है संपत्ति की जांच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: अच्छी पैदावार के बावजूद आलू के दाम गिरे, किसानों को नहीं मिल रहा उचित मूल्य
अलीगढ़: अच्छी पैदावार के बावजूद आलू के दाम गिरे, किसानों को नहीं मिल रहा उचित मूल्य
Advertisement

वीडियोज

बुशहर में धमाका… हवा में जहर !|
War Update: युद्ध से कैसे होगी महंगाई स्ट्राइक? | ABP | Bharat ki Baat
Deal या जाल? Trump की रणनीति पर बड़ा सवाल
Petrol Pump पर लंबी कतार, मजबूरी में घोड़े से ऑफिस गया शख्स, Video Viral
Chitra Tripathi के किस सवाल पर तिलमिला गए Anurag Bhadoria
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी? सरकार ने बताया कितने दिनों का बचा भंडार
जम्मू और कश्मीर
ईरान युद्ध: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'इसमें ऐतराज क्यों...'
ईरान युद्ध: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'इसमें ऐतराज क्यों...'
विश्व
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
'कहीं बहुत देर ना हो जाए', ईरान की लीडरशिप पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा- वो हमसे भीख मांग रहे...
क्रिकेट
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बेंगलुरु में नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, BCCI सेक्रेटरी ने दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
इमरान खान ने रणबीर कपूर-रणवीर सिंह पर कसा तंज? बोले- खून से लथपथ, गुस्सैल किरदार निभाने में इंटरेस्ट नहीं
विश्व
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
ईरान से जंग के बीच NATO देशों पर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप,कहा- किसी ने अमेरिका की कोई...
शिक्षा
पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी
पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं अमेरिका, US के वीजा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये सवाल; ऐसे करें तैयारी
यूटिलिटी
दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA
दिल्ली में घर खरीदने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा...33 लाख में 1BHK दे रहा DDA
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Embed widget