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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के चर्चित ब्लॉक प्रमुख पति की हत्या का आरोपी सुभासपा में शामिल, लॉरेंस बिश्नोई से भी रहा कनेक्शन

लखनऊ के चर्चित ब्लॉक प्रमुख पति की हत्या का आरोपी सुभासपा में शामिल, लॉरेंस बिश्नोई से भी रहा कनेक्शन

Om Prakash Rajbhar: सुभासपा में शामिल होने वाले प्रदीप सिंह कबूतरा का नाम अजीत सिंह हत्याकांड में सामने आया था. उस पर शूटरों को शरण देने का आरोप था, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था.

By : विवेक राय | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 19 May 2026 01:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में चर्चित अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी प्रदीप सिंह कबूतरा ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है. जिसके बाद प्रदेश की सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. बीते दिनों अजीत सिंह हत्याकांड काफी सुर्खियों में रहा था. 

सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की एनडीए सरकार का हिस्सा हैं ऐसे में अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी प्रदीप सिंह कबूतरा के सुभासपा में शामिल होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है. वहीं विपक्षी दल भी इसे लेकर ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साध रहे हैं. 

ब्लॉक प्रमुख पति की हत्या का आरोप

दरअसल लखनऊ के विभूति खंड में 6 जनवरी 2021 को एक बड़ी वारदात हुई थी. जिसमें ब्लॉक प्रमुख पति अजीत सिंह की गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी. सरेआम ब्लॉक प्रमुख पति की हत्या की वारदात काफी सुर्खियों में रही थी. इस मामले की जांच में प्रदीप सिंह कबूतरा का नाम भी सामने आया था. 

प्रदीप सिंह कबूतरा का नाम अजीत सिंह की हत्या के शूटरों को मदद करने और शरण देने वालों में आया था. जाँच के दौरान उसका नाम कासगंज के जेल में बंद गैंगस्टर ध्रुव सिंह कुटू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर के साथ भी जुड़ा. उसका कनेक्शन शूटर राजन जाट और कुणाल के साथ जुड़ा.

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एनडीए की सहयोगी सुभासपा में शामिल

लखनऊ पुलिस के दबाव के चलते प्रदीप सिंह कबूतरा ने अप्रैल 2021 में आजमगढ़ में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद वो काफी समय तक जेल में भी रहा. जेल से छूटने के बाद अब प्रदीप सिंह कबूतरा ने भाजपा के सहयोगी दल सुभासपा का दामन थाम लिया है. प्रदीप के साथ संजीव सिंह बंटू भी सुभासपा में शामिल हो गए हैं. प्रदीप सिंह कबूतरा के सुभासभा में शामिल होने के बाद प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं. सपा-कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. 

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Published at : 19 May 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar LUCKNOW NEWS Pradip Singh Kabutara
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