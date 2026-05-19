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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरीता बहुगुणा जोशी के पति का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन, लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन

रीता बहुगुणा जोशी के पति का हरिद्वार में अस्थि विसर्जन, लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन

Haridwar News In Hindi: अस्थि विसर्जन का कार्य उनके पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने संपन्न कराया. पूरन चंद्र जोशी का पिछले दिनों लंबी बीमारी के दौरान निधन हो गया था.इस दौरान उनके करीबी लोग मौजूद रहे.

By : रोहित सिखौला, हरिद्वार | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 19 May 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की छोटी बहन और बीजेपी की वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रीता जोशी बहुगुणा के पति पूरन चंद्र जोशी की अस्थियां सोमवार को  वीआईपी घाट हरिद्वार में गंगा में वैदिक विधि विधान के साथ विसर्जित की गई. रीता बहुगुणा जोशी के सुपुत्र मयंक जोशी ने अस्थि विसर्जन की धार्मिक क्रिया को संपन्न कराया और बड़े भावुक होकर अपने पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की. 

अस्थि विसर्जन का कार्य उनके पुरोहित उज्ज्वल पंडित ने संपन्न कराया. पूरन चंद्र जोशी का पिछले दिनों लंबी बीमारी के दौरान निधन हो गया था.अस्थि विसर्जन के मौके पर परिवार के करीबी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे. सभी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

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4 मई को हुआ था निधन 

यहां बता दें कि पूर्व बीजेपी  सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के पति पी.सी. जोशी का निधन 4 मई सुबह करीब 7 बजे लखनऊ के SGPGI अस्पताल में हो गया. वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गयी थी.पी.सी. जोशी पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. उन्होंने तकनीकी एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में काम किया.और  TSL में वरिष्ठ अधिकारी पद सेरिटायर हुए थे. उनका अंतिम संस्कार 5 मई 2026 को प्रयागराज में किया गया.

ये लोग रहे मौजूद 

इस अवसर पर जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर एवं भारत माता मंदिर के महंत ललितानंद गिरी महाराज, रीता जोशी बहुगुणा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, उनके बड़े बेटे साकेत बहुगुणा, और छोटे बेटे और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रीता जोशी बहुगुणा के छोटे भाई शेखर बहुगुणा, विजय बहुगुणा की धर्मपत्नी,  उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल,  कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई लोग मौजूद रहे. इसके अलावा राजनीति से इतर विभिन सामाजिक संगठनों, शिक्षाविद और तमाम क्षेत्रों के लोग भी उनके इस अंतिम कार्य्रकम में शामिल हुए.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 19 May 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Rita Bahuguna Joshi Haridwar News UTTARAKHAND NEWS
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