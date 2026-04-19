उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित सप्त सरोवर के अखंड परमधाम में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की 71वीं संन्यास जयंती महोत्सव में शिरकत की. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने देशभर की महिलाओं को धोखा दिया.

इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट विधिवत खोल दिए गए हैं, जिसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो चुका है. श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं.

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा

वहीं इस मौके पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई. केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब इस कानून से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी. लेकिन विपक्ष ने देश भर कि महिलाओं को धोखा दिया ये बिल रोककर.

संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल गिरा था

यहां बता दें कि मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन के लिए संसद के विशेष सत्र बुलाया. लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया. विपक्ष ने पुराने स्वरुप में ही इसे लागू करने की मांग की. इसके बाद हुई वोटिंग में बिल दो तिहाई बहुमत से पास नहीं हो सका. जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस और विपक्ष पर काफी आक्रामक है. इसके बाद ये मुद्दा देश कि सियासत में गर्मा गया है. खुद पीएम मोदी ने शनिवार रात देश के नाम संबोधन में विपक्ष को आड़े हाथों लिया.

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