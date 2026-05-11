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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन', PM पर सपा सांसद के बयान पर CM योगी का निशाना

'राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन', PM पर सपा सांसद के बयान पर CM योगी का निशाना

Yogi Adityanath News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सपा सांसद की ओर से की गई असंसदीय टिप्पणी अशोभनीय और अक्षम्य है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 11 May 2026 11:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सोमवार (11 मई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की. इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा सांसद पर खूब बरसे. उन्होंने सांसद के बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए आघात करार दिया. सीएम ने कहा कि वक्त आने पर जनता इसका जवाब जरूर देगी.

PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी अशोभनीय- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा, ''विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक सांसद द्वारा की गई असंसदीय टिप्पणी न केवल अशोभनीय और अक्षम्य है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर भी गंभीर आघात है.'' 

यह भारत के जनादेश, विश्वास का अपमान- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, ''सपा सांसद का यह कृत्य राजनीतिक कुसंस्कार, वैचारिक दिवालियापन और सार्वजनिक जीवन की शालीनता के प्रति अनादर को प्रकट करता है. मुख्यमंत्री ने सपा सांसद की इस टिप्पणी को 145 करोड़ देशवासियों के जनादेश, विश्वास और भारत की लोकतांत्रिक गरिमा का भी अपमान बताया. सीएम योगी ने कहा कि देश की जनता ऐसे अमर्यादित आचरण का उत्तर समय आने पर जरूर देगी.

'अपनी पार्टी के ताबूत में आखिरी कील...', सपा सांसद की PM पर अमर्यादित टिप्पणी पर भड़की BJP

हमीरपुर से सपा के सांसद ने की थी PM मोदी के खिलाफ टिप्पणी

हमीरपुर से सपा के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी. कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बीजेपी को मुकदमा दर्ज कराने की चुनौती दी और साथ ही ये भी कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं. कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार (11 मई) सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर, बिजली और पानी संकट को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसके बाद ही सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने मीडिया के सामने आकर PM मोदी के लिए अपशब्द कहे.

Published at : 11 May 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SP PM Modi Yogi Adityanath
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