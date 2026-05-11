Mahoba News: महोबा में महिला आरक्षण को लेकर महिलाओं में गुस्सा, सपा सांसद और विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी
Mahoba News In Hindi: महिलाओं ने विपक्ष और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. महिलाओं ने सपा सांसद और विपक्ष पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया.
महोबा जिले में महिला आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है. चरखारी में बीजेपी की ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने विपक्ष और सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने सपा-कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की.
महोबा जिले के चरखारी नगर स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय उद्यान में आज आधी आबादी का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दिया. महिला जन आक्रोश धरना-प्रदर्शन के मौके पर जुटी महिलाओं ने महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग उठाई. इस दौरान नारी शक्ति का स्वाभिमान, विपक्ष ने फिर किया अपमान और महिला आरक्षण लागू करो जैसे नारों से गूंज उठीं.
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चरखारी ब्लॉक प्रमुख ने विपक्षी दलों पर बोला हमला
प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ब्लॉक प्रमुख सीमा कुशवाहा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण इसमें बाधा डाल रहे हैं.
सीमा कुशवाहा ने दोटूक शब्दों में कहा कि यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है. चरखारी से शुरू हुआ यह आक्रोश लखनऊ और दिल्ली तक जाएगा, जब तक महिलाओं को संसद में उनकी आधी हिस्सेदारी नहीं मिल जाती. प्रदर्शनकारी महिलाओं का सबसे ज्यादा गुस्सा हमीरपुर-महोबा सीट से सपा सांसद अजेंद्र राजपूत के खिलाफ देखा गया.
सपा सांसद की फोटो लगाकर की नारेबाजी
महिलाओं ने सांसद की फोटो लगाकर उनके और सपा-कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सांसद क्षेत्र की महिलाओं की आवाज संसद में उठाएं और इस बिल पर अपनी सहमति जताएं, न कि इसका विरोध करें. सभासद यशोदा कुशवाहा और अन्य महिला नेताओं ने भी अपने विचार रखे.
उनका कहना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. द्रोपदी सेन, नीतू खटीक और रामकुमारी श्रीवास सहित करीब आधा सैकड़ा महिलाओं ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि जो दल महिला विरोधी सोच रखेगा, उसे आने वाले समय में जनता करारा जवाब देगी.
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Source: IOCL