फतेहपुर में जमानत पर रिहा हुए अपराधियों का उत्पात, असलहे से धमकाया, पुलिस बोली- करेंगे कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खेलदार मोहल्ले में आज मामूली विवाद में दबंग ने असलहा निकालकर मोहल्ले वासियों को धमकाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि शादमन पुत्र भोले नवाब असलहा निकालकर लाया और मोहल्ले वासियों को धमकाना शुरू कर दिया. उसके साथी नबील और सद्दू सटोरी सहित उसके अन्य साथियों ने पहुंचकर गाली गलौज किया. आरोपियों की करतूत वहीं लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

मुजफ्फरनगर में सरेराह मां-बेटी से छेड़छाड़, पूर्व मंत्री सुधीर बालियान के बेटे सहित 2 गिरफ्तार

गवाह से मारपीट के आरोप में हुई थी जेल

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि विगत दिनों भाजपा नेता फैजान रिजवी के मुख्य गवाह के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी नबील को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा था. जेल से छूटकर आए नबील ने फिर से दबंगई दिखाना शुरू कर दिया. हालांकि इस मामले में कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई.

पुलिस बोली- जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई

बताया जा रहा है कि भाजपा नेता फैजान रिजवी के मुख्य गवाह इमरान के साथ मारपीट के मामले में सपा नेता हाजी रजा सहित 8 नामजद दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. जबकि नबील और असगर को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था. जमानत पर जेल से बाहर नामजद अपराधी शादमन और सद्दू सटोरी फिर एक नया कारनाम कर दिया है. हालांकि सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी.

उधर, रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र के दबका गांव मस्जिद और मजार में तोड़फोड़, साथ ही धार्मिक किताबे और झंडा जलाने का प्रकाश में आया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है, सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 5000 करोड़ रुपये से अधिक की देंगे सौगात