उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की यात्रा कर लौट रही उत्तर प्रदेश (कानपुर) की प्रज्ञा सिंह के चलती ट्रेन से लापता होने का सनसनीखेज रहस्य आखिरकार 6 दिन बाद सुलझ गया है. पूरे परिवार और रेलवे प्रशासन की नींद उड़ाने वाली प्रज्ञा सिंह बिहार में सकुशल बरामद कर ली गई हैं. पुलिस पूछताछ में जो कहानी सामने आई है, उसने अपहरण और अनहोनी की सारी आशंकाओं को खारिज कर दिया है.

दरअसल, यह पूरा मामला किसी आपराधिक घटना का नहीं, बल्कि पारिवारिक विवाद का निकला. पुलिस की जांच और प्रज्ञा के बयानों के अनुसार, हरिद्वार से ट्रेन में सफर के दौरान प्रज्ञा का अपने पति मनीष अग्रहरि से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. दोनों के बीच हुई अनबन के बाद प्रज्ञा इतना ज्यादा नाराज हो गईं कि जब ट्रेन लक्सर के पास पहुंची या धीमी हुई, तो वह गुस्से में ट्रेन से नीचे उतर गईं.

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जानबूझकर बंद किया फोन और पकड़ ली बिहार की ट्रेन

पुलिस के मुताबिक, ट्रेन से उतरने के बाद प्रज्ञा ने अपना मोबाइल फोन जानबूझकर स्विच ऑफ कर लिया था (यही वजह थी कि आखिरी लोकेशन लक्सर रेलवे ट्रैक के पास मिली थी). इसके बाद वह स्टेशन से ही एक दूसरी ट्रेन में सवार हो गईं, जो बिहार की तरफ जा रही थी. बिना किसी को बताए उन्होंने बिहार तक का सफर तय किया.

6 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने खोज निकाला

इधर, पति मनीष ने घबराकर लक्सर जीआरपी और पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी. पुलिस की कई टीमें ट्रैक, स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स खंगाल रही थीं. तकनीकी सर्विलांस और रेलवे नेटवर्क की मदद से पुलिस आखिरकार प्रज्ञा की लोकेशन ट्रेस करने में सफल रही और 6 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें बिहार से सकुशल बरामद कर लिया गया.

परिवार ने ली राहत की सांस

प्रज्ञा के सुरक्षित मिलने के बाद उनके पति मनीष और कानपुर में रह रहे परिवार वालों ने राहत की सांस ली है. इस खुलासे के बाद रेलवे सुरक्षा पर उठ रहे सवाल भी शांत हो गए हैं, क्योंकि प्रज्ञा किसी हादसे का शिकार नहीं हुई थीं, बल्कि अपनी मर्जी से ट्रेन बदलकर गई थीं. पुलिस अब प्रज्ञा को उनके परिवार को सौंपने की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.

SP देहात शेखर चंद्र सुयाल का बयान

इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि महिला को बेगूसराय से सकुशल बरामद कर लिया गया है और उनके परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई है.

एसपी ने बताया, "महिला ने कल शाम एक नए नंबर से अपने परिजनों को फोन के माध्यम से संपर्क किया था. जब हमने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की, तो वह बेगूसराय (बिहार) की मिली. पुलिस पूछताछ में महिला (प्रज्ञा) का कहना है कि ट्रेन में सफर के दौरान पति के साथ उसकी कहासुनी (झगड़ा) हो गई थी, जिससे नाराज होकर वह अपनी मर्जी से चली गई थी."

एसपी सुयाल ने आगे कहा कि प्रज्ञा को वापस लाया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ के बाद मामले के सभी तथ्यों का पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा. प्रज्ञा के सुरक्षित मिलने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली है.

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