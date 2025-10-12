हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपंतनगर: 118वें किसान मेले में पहुंचे सीएम धामी, किसानों को समर्पित की नई फसलें

पंतनगर: 118वें किसान मेले में पहुंचे सीएम धामी, किसानों को समर्पित की नई फसलें

Udhamsingh Nagar News: सीएम धामी ने विवि द्वारा तैयार दहन और जौ की नई फसल को किसानों को समर्पित किया. धामी पंतनगर के विश्वविद्यालय में 118वें चार दिवसीय भारतीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी में पहुंचे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 Oct 2025 11:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 118वें चार दिवसीय भारतीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस मेले के तीसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में पहुंचने पर कुलपति प्रो मनमोहन सिंह चौहान द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया. 

स्वागत कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया. इसके उपरांत सीएम धामी, गांधी हॉल पहुंचे जहां उन्होंने मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित किया. विवि के कुलपति प्रो मनमोहन सिंह चौहान ने सीएम धामी को अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया. सीएम धामी ने विवि द्वारा तैयार धान और जौ की नई फसल को किसानों को समर्पित किया. कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम धामी ने फ्रांस से आए छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की. 

कार्यक्रम में बोले सीएम धामी

इस दौरान कार्यक्रम को सं‍बोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत में हरित क्रांति की जनक गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विवि के स्थापना के बाद से खरीफ फसल और रबी फसल से पहले चार दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाता है.

इस मेले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत अन्य कई प्रदेशों के किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, और यहां से तकनीकी ज्ञान, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, पौधे खरीदकर ले जाते हैं. जो उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ किसानों को आधुनिक खेती से भी जोड़ता है,पंतनगर विवि सदैव किसानों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है. उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए लगातार नई-नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर दी जानकारी

वहीं प्रदेश में 25 साल में लगभग 40 हजार सरकारी नौकरियां मिली है इसमें से चार साल में 25 हजार भर्तियां हुई है. इसके साथ ही 100 से अधिक नकल माफियाओं को सरकार ने जेल भेजा है. हम युवाओं के साथ हैं, हमारी सरकार युवाओं के भावनाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है.

1 जुलाई 2026 के बाद से उन्ही मदरसों का संचालन हो पाएगा जो राज्य सरकार द्वारा तैयार पैटर्न के आधार पर संचालित होंगे, बाकी सभी मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दिये जाएंगे.अर्बन नक्सल प्रदेश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं लेकिन उनकी मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे. चाहें इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए.

Input By : वेद प्रकाश यादव
और पढ़ें
Published at : 12 Oct 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
Udhamsingh Nagar News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
Advertisement

वीडियोज

दिवाली पर छिड़ा 'शास्त्रार्थ', 20 या 21 अक्टूबर... ज्योतिषियों में महासंग्राम?
Sandeep Chaudhary: NDA में सीटों का एलान...महागठबंधन में जारी खींचतान !
मोकामा का ‘बाहुबली’ कौन...चुनावी संग्राम में किसको मिलेगा मुकाम?
टिकट के दावेदारों ने दोनोंं पार्टियों की बढ़ाई मुश्किलें! Tejashwi Yadav
Kaun Banega Mukhyamantri: सीट पर घमासान...कब तक खींचतान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
केरल: युवक ने सुसाइड नोट में लगाया RSS नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप, प्रियंका गांधी बोलीं- 'तुरंत एक्शन लें और...'
बिहार
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बिहार: 2025 में 2020 के इलेक्शन के मुकाबले NDA में कौन कितनी सीटों पर उतारेगा कैंडिडेट? यहां देखें पूरा डाटा
बॉलीवुड
Bobby Deol की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
बॉबी देओल की सौतेली बहन की 10 तस्वीरें, 43 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद जवां
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
हार्दिक पांड्या समेत 3 भारतीय क्रिकेटरों को तलाक के बाद फिर हुआ प्यार! नई गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहे तीनों
इंडिया
दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत, सीएम ममता बोलीं- 'बख्शेंगे नहीं'
दुर्गापुर गैंगरेप केस के तीनों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस हिरासत, सीएम ममता बोलीं- 'बख्शेंगे नहीं'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
हरिओम वाल्मीकि मर्डर केस में सीएम योगी सख्त, बोले- 'आंसू के हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब'
ट्रैवल
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
20 हजार रुपये में प्लान करें राजस्थान की बेस्ट ट्रिप, जानें कहां रुकें, कहां घूमें और क्या खाएं?
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
बड़े खतरनाक लोग हैं! मुर्गे को ड्रोन से बांध आकाश में उड़ाया- वीडियो देख भड़के यूजर्स
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget