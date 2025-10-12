पंतनगर: 118वें किसान मेले में पहुंचे सीएम धामी, किसानों को समर्पित की नई फसलें

उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 118वें चार दिवसीय भारतीय किसान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है. इस मेले के तीसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में पहुंचने पर कुलपति प्रो मनमोहन सिंह चौहान द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया.

स्वागत कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया. इसके उपरांत सीएम धामी, गांधी हॉल पहुंचे जहां उन्होंने मंच पर मौजूद गणमान्य अतिथियों के साथ दीप प्रज्ज्वलित किया. विवि के कुलपति प्रो मनमोहन सिंह चौहान ने सीएम धामी को अंगवस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया. सीएम धामी ने विवि द्वारा तैयार धान और जौ की नई फसल को किसानों को समर्पित किया. कार्यक्रम के समापन के बाद सीएम धामी ने फ्रांस से आए छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की.

कार्यक्रम में बोले सीएम धामी

इस दौरान कार्यक्रम को सं‍बोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत में हरित क्रांति की जनक गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विवि के स्थापना के बाद से खरीफ फसल और रबी फसल से पहले चार दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जाता है.

इस मेले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत अन्य कई प्रदेशों के किसान बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, और यहां से तकनीकी ज्ञान, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, पौधे खरीदकर ले जाते हैं. जो उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ किसानों को आधुनिक खेती से भी जोड़ता है,पंतनगर विवि सदैव किसानों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है. उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों के लिए लगातार नई-नई योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है.

प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर दी जानकारी

वहीं प्रदेश में 25 साल में लगभग 40 हजार सरकारी नौकरियां मिली है इसमें से चार साल में 25 हजार भर्तियां हुई है. इसके साथ ही 100 से अधिक नकल माफियाओं को सरकार ने जेल भेजा है. हम युवाओं के साथ हैं, हमारी सरकार युवाओं के भावनाओं के अनुरूप काम किया जा रहा है.

1 जुलाई 2026 के बाद से उन्ही मदरसों का संचालन हो पाएगा जो राज्य सरकार द्वारा तैयार पैटर्न के आधार पर संचालित होंगे, बाकी सभी मदरसों को पूरी तरह से बंद कर दिये जाएंगे.अर्बन नक्सल प्रदेश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं लेकिन उनकी मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे. चाहें इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ जाए.