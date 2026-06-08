'कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में BJP की C टीम', अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा दावा

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में BJP की C टीम', निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा दावा

'कॉकरोच जनता पार्टी वास्तव में BJP की C टीम', निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा दावा

Alankar Agnihotri On CJP: बरेली में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा प्रमुख अलंकार अग्निहोत्री ने कॉकरोच जनता पार्टी को भाजपा की ‘सी टीम’ बताते हुए बड़ा राजनीतिक हमला बोला. उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 08 Jun 2026 07:45 PM (IST)
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बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रमुख अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार (8 जून) को भारतीय जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि सीजेपी वास्तव में बीजेपी की ही ‘सी टीम’ है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी सार्वजनिक रूप से सीजेपी को गद्दार बताती है, लेकिन दूसरी ओर उसके नेताओं को विरोध प्रदर्शन की अनुमति भी आसानी से मिल जाती है. अग्निहोत्री ने कहा कि इससे दोनों दलों के बीच के रिश्तों पर सवाल खड़े होते हैं.

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राम मंदिर चढ़ावे को लेकर उठाए सवाल

अलंकार अग्निहोत्री ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चंदे को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के चढ़ावे के कथित रूप से गायब होने की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका आरोप था कि कुछ लोग और सत्तारूढ़ दल सनातन परंपरा के नाम पर मंदिरों, मठों और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े धन का दुरुपयोग कर रहे हैं.

हालांकि, इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ट्रस्ट का नियमित रूप से आंतरिक ऑडिट होता है और फिलहाल किसी प्रकार की अनियमितता सामने नहीं आई है.

अग्निहोत्री ने सरकार की धार्मिक स्थलों से जुड़ी नीतियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि काशी, अयोध्या, वृंदावन और मथुरा जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को उनके मूल आध्यात्मिक स्वरूप में संरक्षित करने के बजाय वहां केवल बड़े-बड़े कंक्रीट के गलियारों का निर्माण किया गया है. उनके मुताबिक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए.

पुलिस मुठभेड़ों पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर भी अग्निहोत्री ने अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा हाल ही में उठाए गए सवालों का समर्थन किया. उनका दावा था कि प्रदेश में मुठभेड़ों के दौरान निशाना बनाए जाने वाले लोगों में ब्राह्मण समुदाय के लोग दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की.

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राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रमुख ने आगामी 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन कर प्रदेश की करीब 270 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. उनके इस बयान को प्रदेश की राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है.

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Published at : 08 Jun 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
BJP CJP UP NEWS Alankar Agnihotri
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