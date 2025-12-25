वाराणसी में धूमधाम से मनाया जाएगा क्रिसमस, आकर्षक लाइटों से सजे गिरजा घर, मेले का होगा आयोजन

देश भर 25 दिसंबर को क्रिममस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इसी क्रम में पारंपरिक शहर वाराणसी के भी अलग-अलग गिरजाघर में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाएगा. प्रार्थना सभा के साथ-साथ छोटे बच्चों के लिए मेले का भी आयोजन किया जाएगा. सबसे प्रमुख वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित सेंट मैरी चर्च में हर वर्ष क्रिसमस मेले का आयोजन होता है. यह तीन दिवसीय मेला वृहद स्तर पर आयोजित किया जाता है.

इस बार भी वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित सेंट मैरी चर्च में 25, 26 ,27 दिसंबर को क्रिसमस मेले का आयोजन होगा. इस दौरान 15 लाख से अधिक लोगों के आने की संभावना है. इस मेले में मैजिक शो लेजर शो के साथ-साथ प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया जाएगा.

एकता शांति और स्थिरता का दिया जाएगा संदेश

क्रिसमस डे के उपलकक्ष्य पर पूरे परिसर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है. इस बार पूरे विश्व को एकता शांति और स्थिरता का संदेश दिया जाएगा. इसके अलावा वाराणसी के अलग-अलग गिरजाघर में भी क्रिसमस पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है ,जिस दौरान भारी भीड़ देखी जाती है.

घाट से लेकर मंदिरों तक रहती है भारी भीड़

25 दिसंबर के दिन वाराणसी के गंगा घाट से लेकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी कोतवाल काल भैरव मंदिर, संकट मोचन, सारनाथ सहित अलग-अलग धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. गंगा घाट पर भी सुबह से लेकर शाम तक लोग नौका विहार और घाटों पर भ्रमण करने के लिए पहुंचते हैं.

वाराणसी के काष्ठ कलाकारों को मिला क्रिसमस आईटम का ऑर्डर

आपको बता दें कि पहली बार वाराणसी के काष्ठ कलाकारों को क्रिसमस पर सजावट और गिफ्ट आदान-प्रदान करने के लिए 10 हजार क्रिसमस आइटम का आर्डर मिला है. इस आर्डर में सांता क्लॉस, क्रिसमस ट्री, एंजेल, बेल, स्टार जैसे सजावट वाले समान शामिल है.

