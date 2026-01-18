खून से लथपथ, पानी से भीगे हुए, चित्रकूट में दर्जनों बंदरों के शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच शुरू

चित्रकूट जनपद में सड़क किनारे मृत अवस्था में दर्जनों बंदरों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, स्थानीय लोगों में बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है. इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, मामला सीतापुर चौकी के शिवरामपुर रोड का है, जहां सड़क किनारे एक किलो मीटर दूर तक क्रम से मृत अवस्था में दर्जनों बंदर पड़े मिले. स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी. पुलिस और वन विभाग की टीम ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वन विभाग ने बंदरों के शवों को कब्जे में लिया

बताया गया कि मृत बंदर के शव पानी से भीगे और खून से लथपथ हालत में मिले है, जिसमें 20 बंदरों के शव को वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है. जबकि दो बंदर घायल अवस्था में मिले है, जिनका इलाज किया जा रहा है. हालांकि, स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि किसी ने बंदरों की हत्या कर सुबह उनके शव को सड़क किनारे फेक दिया.

मामले में सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि बंदरों के साथ ऐसी क्रूर हत्या कर फेंकना सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है और यह सोची समझी साजिश के तहत यह कृत्य किया गया है. स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रशासन से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

मामले में जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई

वहीं, एक साथ कई बंदरों के शव मिलने के मामले को लेकर रेंजर नफीस खान ने फोन में जानकारी देते हुए बताया है कि 20 बंदरों का पीएम हो गया है और विसरा सुरक्षित रख लिया गया है. बंदरों के मौतों का कारण डॉक्टर ही बता पाएंगे. जल्द ही मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.