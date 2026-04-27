चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 25 हजार पार

आस्था और श्रद्धा के महापर्व चारधाम यात्रा को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यात्रा शुरू होने से पहले ही हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 25 हजार के पार पहुंच चुका है, जो इस धार्मिक यात्रा के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है.

हरिद्वार जिला प्रशासन यात्रा को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. 17 तारीख से शुरू हुई ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंच रहे यात्री हरिद्वार में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आगे की यात्रा की तैयारी में जुटे हैं. प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

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जिलाधिकारी ने खुद व्यवस्थाओं को परखा

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वे लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे हैं. उनका स्पष्ट कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

पारदर्शी व्यवस्था के निर्देश

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाया जाए, ताकि लंबी कतारों या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो. इसके साथ ही स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवहन और आवास जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

व्यापरियों में भी खासा उत्साह

चारधाम यात्रा के बढ़ते उत्साह का असर स्थानीय व्यापार पर भी साफ दिखाई देने लगा है. हरिद्वार के होटल, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंट और परिवहन सेवाएं धीरे-धीरे यात्रियों से गुलजार होने लगी हैं. व्यापारी वर्ग इस बार यात्रा सीजन को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि की उम्मीद है. स्थानीय बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है.

प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है. भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं के लिए विशेष प्लान तैयार किए गए हैं. इसके अलावा, यात्रियों को यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने और प्रशासन के निर्देशों का सहयोग करने की अपील भी की जा रही है.

ऑफलाइन 25 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन

कुल मिलाकर, इस बार चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में उत्साह और तैयारियों का माहौल बना हुआ है. ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का 25 हजार पार करना इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और तेजी से बढ़ सकती है. प्रशासन की सक्रियता और श्रद्धालुओं की आस्था मिलकर इस यात्रा को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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