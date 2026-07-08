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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में रेलवे का स्क्रैप चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, RPF ने 7 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

बाराबंकी में रेलवे का स्क्रैप चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, RPF ने 7 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

Barabanki News: आरपीएफ ने कहा कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. रेलवे की सामग्री की चोरी या अवैध निकासी के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Written By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 08 Jul 2026 11:09 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान रेलवे की संपत्ति और निर्माणाधीन भवन से निकले लोहे के स्क्रैप की कथित अवैध निकासी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में आरपीएफ ने सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. 

आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रवि मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने एक पिकअप वाहन में ले जाए जा रहे रेलवे के लोहे के स्क्रैप को बरामद करते हुए सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

रेलवे की संपत्ति चोरी मामले में एक्शन

आरपीएफ को सूचना मिली थी कि निर्माणाधीन स्टेशन परिसर से रेलवे की संपत्ति एवं भवन निर्माण से निकले लोहे के स्क्रैप को बिना वैध अनुमति के पिकअप वाहन में भरकर बाहर ले जाया जा रहा है. सूचना मिलते ही आरपीएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर वाहन की जांच की, जिसमें बड़ी मात्रा में लोहे का स्क्रैप बरामद हुआ. इसके बाद वाहन को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई.

इस मामले में सतीश कुमार शर्मा, नृपेन्द्र सिंह, मोहम्मद हामिद, हमीदुल फकीर, रफीक अली, सनवर और सोनू के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी आरोपी अलग-अलग जनपदों एवं राज्यों के निवासी हैं.

सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

आरपीएफ ने बरामद पिकअप वाहन और स्क्रैप को अपने कब्जे में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में बरामद सामग्री को रेलवे की संपत्ति और निर्माणाधीन भवन से संबंधित स्क्रैप बताया गया है. अब यह जांच की जा रही है कि स्क्रैप को किसके निर्देश पर ले जाया जा रहा था, इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं और इस पूरे मामले में किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है.

आरपीएफ अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. रेलवे की सामग्री की चोरी या अवैध निकासी के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 08 Jul 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
UP NEWS INDIAN RAILWAYS Barabanki News
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