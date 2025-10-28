चंदौली में छठ पूजा के लिए जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, दर्दनाक हादसे पर CM योगी ने जताया दुख

उत्तर प्रदेश के चंदौली में छठ पूजा में शामिल होने जा रहे तीन लोगों को ट्रक ने कुचल दिया. जिससे दो महिलाओं और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, इस दर्दनाक हादसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया हैं. सीएम ने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल मदद के निर्देश दिए हैं.

ये दर्दनाक हादसा आज मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सुबह हुआ, जब अलीगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत पंचफेफड़ा गाँव के पास नेशनल हाईवे 19 पर छठ पर्व के लिए तीन श्रद्धालु घाट की ओर जा रहे थे. ये तीनों हाईवे किनारे से होकर जा रहे थे, तभी पीछे की ओर से एक अनियंत्रित ट्रक ने तीनों को ज़ोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया.

छठ पूजा के लिए जा रहे 3 की मौत

मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं. उनकी पहचान चांदनी देवी (30) और कुमारी देवी (45) के रूप में हुई है जबकि एक सात साल की बच्चे सौरभ की भी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया. पुलिस ने तीनों शवों के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

PHOTO | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the unfortunate road accident that occurred in Chandauli district. The Chief Minister has expressed his heartfelt condolences to the bereaved families of those who lost their lives. He has directed the… pic.twitter.com/NKkqbuBZDh — Press Trust of India (@PTI_News) October 28, 2025

सीएम योगी ने लिया मामले का संज्ञान

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चंदौली में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई और पीड़ित परिवार की तत्काल मदद के निर्देश दिए हैं और दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है.

पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी के जरिए वाहन चालक की तलाश की जा रही है. मौके पर मौजूद चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि ये तीनों आज सुबह छठ पूजा के लिए निकले थे इसी दौरान रास्ते में इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

