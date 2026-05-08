यूपी के इस जिले में सपा दफ्तर पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने क्यों किया ध्वस्त?

उत्तर प्रदेश स्थित चंदौली का पंडित दीन दयाल नगर उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में आ गया, जब दशकों पुराने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चला. दरअसल, पंडित दीन दयाल नगर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत PWD की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है. मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. सपा कार्यालय के ध्वस्तीकरण के बाद इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

जानकारी के मुताबिक, पंडित दीनदयाल नगर में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की PWD की जमीन पर अवैध रूप से बने दुकानों, मकानों और अन्य निर्माणों को ध्वस्त किया गया. इसी कार्रवाई के दौरान दशकों से संचालित समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी जमींदोज कर दिया गया.

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कार्रवाई के दौरान समाजवादी पार्टी कार्यालय ध्वस्त

सड़क चौड़ीकरण अभियान की कार्रवाई के दौरान मौके पर SDM, CO समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोकलैंड मशीन से ध्वस्तीकरण कराया. जैसे ही सपा कार्यालय पर बुलडोजर चला… इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और चर्चाएं तेज हो गईं. प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है. PWD की जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों को चिन्हित कर हटाया जाएगा.

कार्रवाई में हटाए गए 200 से ज्यादा अतिक्रमण

वहीं, सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत की जा रही ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाबत SDM अनुपम मिश्रा ने कहा है कि "सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत, PWD द्वारा किए गए अतिक्रमणों की पहचान कर ली गई है. जिन लोगों ने ये अतिक्रमण किए हैं, उनसे चर्चा और समन्वय करने के बाद कार्रवाई की जा रही है..." उन्होंने कहा है कि इस अभियान के दौरान शांति व्यवस्था कायम है, साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है. उन्होंने बताया है कि इस कार्रवाई के दौरान करीब 200 अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है.

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