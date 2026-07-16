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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते GST डिप्टी कमिश्नर अंबिका रंगे हाथ गिरफ्तार

वाराणसी में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते GST डिप्टी कमिश्नर अंबिका रंगे हाथ गिरफ्तार

Varanasi News: यूपी के वाराणसी में बुधवार को विजिलेंस की टीम ने GST की डिप्टी कमिश्नर अंबिका सिंह को 50 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 16 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के दावों के बीच वाराणसी जनपद में चर्चित जीएसटी डिप्टी कमिश्नर को अंबिका सिंह को रंगे हाथ 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है.आरोप है कि उन्होंने टैक्स रिफंड और फाइल के निस्तारण के बदले व्यापारी से रिश्वत की मांग की थी. विजिलेंस की इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. 

जानकारी के अनुसार वाराणसी के बजरडीहा में रहने वाले अजय कुमार मौर्य एक कंपनी के निदेशक हैं. आरोप हैं कि उनकी कंपनी के फ़ाइल निस्तारण और फरवरी 2023 के जीएसटी रिटर्न को लेकर उनसे पचास हजार रुपये रिश्वत की माँग की गई थी. जिसके बाद उन्होंने इसकी विजिलेंस से शिकायत की. 

रिश्वत लेते जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अरेस्ट

अजय कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अंबिका को चेतगंज स्थित एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया. जिसके टीम ने उन्हें रंगे हाथ 50000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है.   

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विजिलेंस की टीम ने की बड़ी कार्रवाई

शिकायतकर्ता के अनुसार जीएसटी रिटर्न और जीएसटी फाइलनिस्तारण के लिए उनसे ये घूस मांगी गई थी. विजिलेंस की टीम ने वाराणसी जनपद के चेतगंज से शाम करीब 6:00 बजे डिप्टी कमिश्नर अंबिका को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. प्रशासन द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें विजिलेंस की टीम द्वारा डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया जा रहा है. जिस दौरान उनके द्वारा विरोध भी जताया जा रहा है. फिलहाल इस मामले को लेकर वाराणसी जनपद में भी चर्चा का दौर जारी है की रिटर्न फाइल के नाम पर जीएसटी ऑफसर इस प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहे हैं. 

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Published at : 16 Jul 2026 10:55 AM (IST)
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