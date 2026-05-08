समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इशारों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कषगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके स्टालिन संग तस्वीर साझा की है.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी तस्वीर शेयर की है. बता दें तमिलनाडु में बीते दिनों संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेत्री कषगम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

अखिलेश ने ममता और स्टालिन की तस्वीर साझ करते हुए लिखा- 'हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें.'

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कन्नौज सांसद ने यह पोस्ट ऐसे वक्त में की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई ने डीएमके के साथ गठबंधन खत्म कर, टीवीके साथ जाने का ऐलान किया है. कांग्रेस हाईकमान ने राज्य इकाई पर यह फैसला छोड़ा था कि वह टीवीके को समर्थन देना चाहती है या नहीं. कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था. हालांकि नतीजों के बाद कांग्रेस ने पाला बदल लिया.

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उधर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी थी कि वह मजाक न उड़ाएं.