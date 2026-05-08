हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंपावत रेप मामले में पुलिस जांच ने खोली साजिश की परतें, बदले की भावना में रची गई थी पूरी कहानी

चंपावत रेप मामले में पुलिस जांच ने खोली साजिश की परतें, बदले की भावना में रची गई थी पूरी कहानी

Champawat News In Hindi: चंपावत दुष्कर्म मामले में पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हुआ. बदले की भावना से झूठा आरोप लगाया गया था. SIT जांच में कई तथ्य गलत पाए गए, आगे जांच जारी है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 08 May 2026 11:13 AM (IST)
Preferred Sources

चंपावत में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच के लिए पूरी ताकत झोंक दी. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, मामले की असली तस्वीर सामने आने लगी और वह तस्वीर बेहद चौंकाने वाली निकली.

जानकारी के अनुसार, पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि यह पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित षड्यंत्र था, जो बदले की भावना से रचा गया था.

क्या था मामला?

6 मई 2026 को पीड़ित के पिता ने कोतवाली चंपावत में लिखित तहरीर दी कि 5 मई की रात उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ तीन लोगों ने दुष्कर्म किया. तहरीर में विनोद सिंह रावत, नवीन सिंह रावत और पूरन सिंह रावत को नामजद किया गया था. शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई. पोक्सो एक्ट के तहत तत्काल मामला दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने घटनास्थल का दौरा किया, स्थानीय लोगों से बात की और पीड़िता से सीधे बातचीत की. क्षेत्राधिकारी चंपावत की निगरानी में 10 सदस्यीय SIT गठित की गई और RFSL उधम सिंह नगर की फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर फॉरेंसिक जांच शुरू करवाई गई. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण हुआ, CWC के सामने काउंसलिंग हुई और न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए. जिलाधिकारी से पत्राचार कर एक मजिस्ट्रेट को पीड़िता की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई.

जांच में एक-एक करके खुलते गए राज

जब SIT ने तकनीकी और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू की तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जो शिकायत में बताई गई कहानी से मेल नहीं खाते थे. पीड़िता घटना वाले दिन ग्राम सल्ली में एक विवाह समारोह में अपनी मर्जी से और अपने दोस्त के साथ गई थी. उस पूरे दिन पीड़िता की गतिविधियां CCTV फुटेज और CDR (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) से ट्रेस की गईं. जो तस्वीर सामने आई वह शिकायत में बताई गई घटना से अलग थी, चिकित्सीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर न कोई बाहरी चोट मिली, न कोई आंतरिक क्षति  जबरदस्ती या संघर्ष के कोई चिकित्सीय संकेत नहीं थे. जिन तीन लोगों विनोद सिंह रावत, नवीन सिंह रावत और पूरन सिंह रावत  पर आरोप लगाए गए थे, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य दोनों ने पुष्टि की कि वे घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे. एक व्यक्ति कमल रावत और पीड़िता व उसकी महिला मित्र के बीच घटना वाले दिन असामान्य रूप से बार-बार संपर्क पाया गया, जो पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में बेहद संदिग्ध है.

ये भी पढ़िए- 'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र

कैसे रची गई साजिश?

पुलिस की प्रारंभिक जांच के मुताबिक  कमल रावत ने बदले की भावना से प्रेरित होकर यह पूरा षड्यंत्र रचा. नाबालिग लड़की को झूठे प्रलोभन देकर और बहला-फुसलाकर इस्तेमाल किया गया ताकि तीन बेगुनाह लोगों को झूठे दुष्कर्म के मामले में फंसाया जा सके. पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि जांच में हर तथ्य को वैज्ञानिक कसौटी पर परखा गया है. न किसी निर्दोष को फंसने दिया जाएगा और न दोषी को बचने दिया जाएगा.

अभी जांच पूरी नहीं हुई

फिलहाल डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच जारी है. संबंधित लोगों से पूछताछ का दौर चल रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में तथ्य मनगढ़ंत और भ्रामक पाए गए तो झूठी शिकायत देने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर दोहराया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर उनकी जीरो टोलेरेंस (Zero Tolerance) की नीति है लेकिन इसी के साथ झूठे आरोपों को भी बराबर गंभीरता से लिया जाएगा.

ये भी पढ़िए- UP Weather: यूपी में आगरा-प्रयागराज समेत 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, 40km की रफ्तार से चलेगी आंधी

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 08 May 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Champawat News UTTARAKHAND NEWS POLICE RAPE CASE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंपावत रेप मामले में पुलिस जांच ने खोली साजिश की परतें, बदले की भावना में रची गई थी पूरी कहानी
चंपावत रेप मामले में पुलिस जांच ने खोली साजिश की परतें, बदले की भावना में रची गई थी पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'उनकी बहन-बेटियों के साथ ऐसा...', महुआ मोइत्रा से फ्लाइट में अभद्र व्यवहार पर भड़के अखिलेश यादव
'उनकी बहन-बेटियों के साथ ऐसा...', महुआ मोइत्रा से फ्लाइट में अभद्र व्यवहार पर भड़के अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था खत्म, अब हर महीने की 10 तारीख तक आएंगे बिजली के बिल
यूपी में स्मार्ट मीटर की व्यवस्था खत्म, अब हर महीने की 10 तारीख तक आएंगे बिजली के बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget