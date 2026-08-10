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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदरीनाथ धाम में मेजर और होमगार्ड की भिड़ंत, सेना के 15 जवानों पर केस दर्ज

बदरीनाथ धाम में मेजर और होमगार्ड की भिड़ंत, सेना के 15 जवानों पर केस दर्ज

Badrinath Dham News In Hindi: बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था के दौरान एक होमगार्ड और सेना के एक मेजर के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद सेना के जवानों ने होमगार्ड को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 10 Aug 2026 05:17 PM (IST)
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बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था के दौरान 8 अगस्त की शाम पुलिस और सेना के बीच विवाद का मामला सामने आया है. यातायात ड्यूटी संभाल रहे एक होमगार्ड जवान और सेना के एक मेजर के बीच कहासुनी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. देखते ही देखते मौके पर सेना के करीब 10 से 15 जवान जमा हो गए. आरोप है कि इस दौरान सेना के जवानों ने होमगार्ड को जबरन वाहन में बैठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की.

जवानों की होमगार्ड को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, बदरीनाथ धाम में यात्रा और यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी. इसी दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर एक होमगार्ड जवान की सेना के मेजर से बहस हो गई. कहासुनी बढ़ने के बाद मेजर ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया.

पुलिस का आरोप है कि स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब सेना के जवानों ने कथित तौर पर होमगार्ड जवान को जबरन वाहन में बैठाकर वहां से ले जाने की कोशिश की. विवाद और झड़प के बाद सेना के करीब 10 से 15 जवान बद्रीनाथ थाने पहुंच गए, जिससे थाने के आसपास भी तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

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मेजर समेत 15 जवानों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

मामले में चमोली पुलिस ने सेना के मेजर समेत 15 जवानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इनमें धारा 115(2), 121(1), 127(2), 132, 140(3), 191(2), 191(3), 351(2) और 352 शामिल हैं. चमोली पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 05:17 PM (IST)
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Badrinath Dham Indian Army UTTARAKHAND NEWS
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