बदरीनाथ धाम में मेजर और होमगार्ड की भिड़ंत, सेना के 15 जवानों पर केस दर्ज

बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्था के दौरान 8 अगस्त की शाम पुलिस और सेना के बीच विवाद का मामला सामने आया है. यातायात ड्यूटी संभाल रहे एक होमगार्ड जवान और सेना के एक मेजर के बीच कहासुनी के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. देखते ही देखते मौके पर सेना के करीब 10 से 15 जवान जमा हो गए. आरोप है कि इस दौरान सेना के जवानों ने होमगार्ड को जबरन वाहन में बैठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की.

जवानों की होमगार्ड को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, बदरीनाथ धाम में यात्रा और यातायात व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी. इसी दौरान यातायात व्यवस्था को लेकर एक होमगार्ड जवान की सेना के मेजर से बहस हो गई. कहासुनी बढ़ने के बाद मेजर ने अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया.

पुलिस का आरोप है कि स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब सेना के जवानों ने कथित तौर पर होमगार्ड जवान को जबरन वाहन में बैठाकर वहां से ले जाने की कोशिश की. विवाद और झड़प के बाद सेना के करीब 10 से 15 जवान बद्रीनाथ थाने पहुंच गए, जिससे थाने के आसपास भी तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

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मेजर समेत 15 जवानों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज

मामले में चमोली पुलिस ने सेना के मेजर समेत 15 जवानों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. इनमें धारा 115(2), 121(1), 127(2), 132, 140(3), 191(2), 191(3), 351(2) और 352 शामिल हैं. चमोली पुलिस के मुताबिक मामले की विवेचना जारी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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