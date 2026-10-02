जसपुर के लिए सीवरेज परियोजनाओं को केंद्र की मंजूरी

राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर क्षेत्र में सीवरेज एवं शहरी अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अमृत-यू 2.0 के यूज्ड वाटर मैनेजमेंट घटक के अंतर्गत जसपुर क्षेत्र के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की जानकारी दी है.

मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की इस स्वीकृति से जसपुर सहित राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी. उन्होंने कहा कि सीवरेज एवं प्रयुक्त जल प्रबंधन जैसी आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ होने से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा नागरिक सुविधाओं में और सुधार होगा.

इन तीनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹11.14 करोड़ है, जिसमें ₹10.026 करोड़ केंद्रीय सहायता शामिल है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जसपुर क्षेत्र में सीवरेज प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहरी आधारभूत सुविधाओं के विकास को नई गति प्राप्त होगी.