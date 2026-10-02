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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा

2026 में ODI क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है. शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में जगह बनाई है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 02 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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साल 2026 में वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला जमकर चल रहा है. साल में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भारत के 3 बड़े नाम टॉप-5 में शामिल हैं. शुभमन गिल सबसे आगे हैं, जबकि विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा 5वें नंबर पर हैं. खास बात ये है कि इस लिस्ट में टॉप-5 में 3 भारतीय बल्लेबाज हैं.

शुभमन गिल 2026 में ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 11 मैचों की 10 पारियों में 894 रन बनाए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में गिल ने बिना आउट हुए 223 रन की शानदार पारी खेली थी. इस पारी के बाद उनके रनों की संख्या 894 हो गई.

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विराट तीसरे नंबर पर

विराट कोहली भी इस लिस्ट में टॉप-3 में बने हुए हैं. 2026 में विराट के नाम 8 पारियों में 552 रन हैं. उनका औसत 78.86 है. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में विराट ने बिना आउट हुए 139 रन बनाए थे. वहीं, दूसरे वनडे में उन्होंने 29 रन की पारी खेली.

रोहित ने भी बनाई जगह

रोहित शर्मा भी इस खास लिस्ट के टॉप-5 में शामिल हैं. उनके नाम 11 पारियों में 512 रन हैं और वो 5वें नंबर पर हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित ने 101 रन की शानदार पारी खेली. उन्होंने 75 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और गिल के साथ 255 रन की बड़ी साझेदारी की.

इस लिस्ट में 3 भारतीयों का होना खास बात है. गिल जहां इस साल लगातार बड़ी पारियां खेल रहे हैं, वहीं विराट और रोहित का अनुभव भी टीम के लिए काम आ रहा है. तीनों ने अलग-अलग मौकों पर बल्ले से अपना असर दिखाया है, जिसका फायदा इस रन लिस्ट में भी नजर आ रहा है.

टॉप-5 में 3 भारतीय

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, शुभमन गिल 894 रन के साथ पहले, जो रूट 573 रन के साथ दूसरे, विराट कोहली 552 रन के साथ तीसरे, नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी 513 रन के साथ चौथे और रोहित शर्मा 512 रन के साथ 5वें नंबर पर हैं. यानी साल 2026 में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में भारत के 3 खिलाड़ी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 01:14 PM (IST)
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