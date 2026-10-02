'मैं आपके साथ हूं...' राहुल गांधी ने अजय राय को दिया भरोसा

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना अध्यक्ष बदलने जा रही है. सूत्रों की मानें तो रामपुर खास से विधायक आराधना मिश्रा मोना को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है.
इस बीच सूत्रों के मुताबिक अजय राय ने अपना सहारनपुर दौरा टाल दिया है. वह दिल्ली सहारनपुर जाने वाले थे. हालांकि अध्यक्ष बदलने की चर्चा के बीच राय ने अपना दौरा रद्द कर दिया है. अब अजय राय सहारनपुर न आकर वाराणसी जाएंगे.
इन सबके बीच यह भी चर्चा है कि अजय राय का कद, कांग्रेस में बढ़ सकता है. राहुल गांधी ने अजय राय को बड़ा भरोसा दिया है. राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपके साथ हूं.
UP कांग्रेस में बदलाव की आहट, अजय राय को इन वजहों से हटाना चाहता है आलाकमान
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एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Published at : 02 Oct 2026 12:03 PM (IST)
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