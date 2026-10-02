Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाब'गलत आदमी से पंगा ले रहे हो रवनीत बिट्टू', राहुल गांधी की आलोचना पर भड़के राजा वडिंग

'गलत आदमी से पंगा ले रहे हो रवनीत बिट्टू', राहुल गांधी की आलोचना पर भड़के राजा वडिंग

राजा वडिंग ने रवनीत बिट्टू के एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा कि आप गलत इंसान से पंगा ले रहे हैं. राहुल गांधी सिर्फ मेरे नेता नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं. वडिंग के इस्तीफे की अटकलों के बीच सियासत जारी है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Oct 2026 01:05 PM (IST)
Preferred Sources

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल-पुथल का माहौल बना है. पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष अमरिंदर राजा वडिंग ने पद से इस्तीफा देने की बात कही और फिर राहुल गांधी से मुलाकात की. चरणजीत सिंह चन्नी की नाराजगी के बीच वडिंग के इस्तीफे की चर्चा पर बीजेपी सियासी रोटियां सेंकनी शुरू कर दी है. इस बीच पूर्व सांसद और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी और वडिंग को लेकर तंज कसा था, जिसपर खुद राजा वडिंग ने प्रतिक्रिया दी है. 

कांग्रेस में उहापोह की स्थिति के बीच राजा वडिंग ने खुद राहुल गांधी के सामने इस्तीफा देने की बात कही थी. इसपर रवनीत बिट्टू ने लिखा, "राहुल गांधी ने इस्तेमाल करो और फेंको (Use and Throw) की पॉलिसी पर काम किया". राहुल गांधी की आलोचना वाले बिट्टू के इस पोस्ट पर वडिंग बेहद नाराज हुए. उन्होंने जवाब में खुद के अकाउंट से लिखा, "आप गलत आदमी से पंगे ले रहे हैं रवनीत बिट्टू. राहुल गांधी सिर्फ मेरे नेता नहीं हैं, वह इस देश के नेता हैं जिन्होंने हर देशवासी के दिल में उम्मीद की आग जलाई है."

रिलेटेड स्टोरी >>

पंजाब
राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...
राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...
पंजाब
अमरिंदर से राजा वडिंग तक पंजाब कांग्रेस में बदले चेहरे, क्यों नहीं थम रही गुटबाजी?
अमरिंदर से राजा वडिंग तक पंजाब कांग्रेस में बदले चेहरे, क्यों नहीं थम रही गुटबाजी?
पंजाब
राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?
राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?
पंजाब
जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार
जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार

राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...

'केवल मेरे नहीं, आपके साथ भी खड़े थे राहुल गांधी'

राजा वडिंग ने आगे लिखा, "मैं मौकापरस्त नहीं, बल्कि वफादार हूं. मैं अच्छे और बुरे, दोनों ही समय में राहुल गांधी के साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा. यह न भूलें कि राहुल गांधी न सिर्फ मेरे साथ, बल्कि आपके साथ भी खड़े रहे. उन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें इतना कुछ दिया है, जिसे हम कभी पूरी तरह से बयां भी नहीं कर सकते."

राहुल गांधी से मिलकर क्या बोले राजा वडिंग?

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि उन्होंने पंजाब कांग्रेस चीफ पद से औपचारिक इस्तीफा दे दिया है. राहुल गांधी ने उन्हें बहुत प्यार दिया. पंजाब में क्या हालात हैं, किस प्रकार से वहां क्या हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए, इस पर दोनों के बीच बातचीत हुई है. वहीं, वडिंग ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष अपने 4.5 साल का अनुभव भी राहुल गांधी से शेयर किया. 

अमरिंदर से राजा वडिंग तक पंजाब कांग्रेस में बदले चेहरे, क्यों नहीं थम रही गुटबाजी?

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
Read More
Published at : 02 Oct 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Ravneet Bittu PUNJAB NEWS Amrinder Warring
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...
राहुल गांधी को राजा वडिंग ने बताया चन्नी का 'सच', कहा- वो खुद...
पंजाब
अमरिंदर से राजा वडिंग तक पंजाब कांग्रेस में बदले चेहरे, क्यों नहीं थम रही गुटबाजी?
अमरिंदर से राजा वडिंग तक पंजाब कांग्रेस में बदले चेहरे, क्यों नहीं थम रही गुटबाजी?
पंजाब
राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?
राजा वडिंग की राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात, पंजाब पर क्या हुई बात?
पंजाब
जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार
जलालाबाद DSP दफ्तर पर फायरिंग: 3-4 बाइकों पर आए युवक, 2 गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
पंजाब
'गलत आदमी से पंगा ले रहे हो रवनीत बिट्टू', राहुल गांधी की आलोचना पर भड़के राजा वडिंग
'गलत आदमी से पंगा ले रहे हो रवनीत बिट्टू', राहुल गांधी की आलोचना पर भड़के राजा वडिंग
इंडिया
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख
2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
विश्व
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
Home Tips
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
शिक्षा
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget