बस्ती: एक ही वार्ड में युवक-युवती के शव फंदे से लटके मिले, जांच शुरू

उत्तर प्रदेश के बस्ती में रुधौली नगर पंचायत के बालेश्वरी सिंह नगर वार्ड में बुधवार को उस वक्त सनसनी फैल गई, जब अलग-अलग स्थानों पर युवक और युवती के शव फांसी के फंदे से लटकते मिले. एक ही इलाके में दो मौतों की खबर से मौके पर भारी भीड़ जुट गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. वहीं युवती के शव को पुलिस के पहुंचने से पहले ही परिजन पेड़ से उतारकर घर ले आए थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, राहुल पुत्र गयादीन ने घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित रेड़ के पेड़ से फांसी लगाकर जान दे दी. वहीं दूसरी ओर नीरू का शव भी घर से कुछ दूरी पर अमरूद के पेड़ से लटकता मिला. दोनों घटनाएं अलग-अलग स्थानों पर हुईं, लेकिन एक ही वार्ड में युवक और युवती की मौत की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए.

सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई.राहुल के परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं नीरू के घर में भी मातम पसर गया, स्थानीय लोगों के बीच दोनों मौतों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं. कुछ लोग इसे प्रेम प्रसंग से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग घटना के पीछे किसी अन्य वजह की आशंका जता रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हालांकि अभी तक प्रेम प्रसंग या ऑनर किलिंग की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने राहुल के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं नीरू के शव को परिजन पुलिस के पहुंचने से पहले ही पेड़ से उतारकर घर ले आए थे.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों मौतों के बीच कोई कनेक्शन है, अगर है, तो वह कनेक्शन क्या है, पुलिस जांच में घटनास्थल से मिले साक्ष्य, परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध तथ्यों की जांच से तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

फिलहाल दो मौतों ने पूरे वार्ड को सन्न कर दिया है और हर किसी की नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है. आखिर दो अलग-अलग जगहों पर हुई इन मौतों का सच क्या है ? इसका राज जांच पूरी होने के बाद ही खुलेगा. डीएसपी रुधौली अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो सकेगा कि मौत की वजह क्या रही, फिलहाल गांव में पुलिस तैनात कर दी गई है.

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