आकाश आनंद ने मायावती से फिर मांगी माफी, बोले- मेरी चुप्पी को गलत समझा

बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता आकाश आनंद ने पार्टी सुप्रीमो मायावती से एक बार फिर मांगी है. पार्टी में निष्कासन और आगमन के दौर का सामना कर रहे आकाश ने बीते कुछ सालों में दूसरी बार बसपा चीफ से माफी मांगी है.

बीते महीने बसपा चीफ ने आकाश को पार्टी से निष्कासित कर दिया था. उसके करीब 1 महीने बाद 2 अक्टूबर 2026 शुक्रवार को आकाश आनंद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- परम आदरणीय बहन जी, आप मेरी राजनैतिक गुरु हैं, मेरी प्रेरणा हैं, और मेरी बुआ माँ भी हैं. राजनीति में मैंने जो कुछ सीखा, वो आप से ही सीखा, जो कुछ किया, आपके मार्गदर्शन में किया. इसलिए आज अपनी बात सीधे आपके सामने और पूरे बहुजन समाज के सामने रखना चाहता हूं.

'पार्टी और आंदोलन का हित रखना मेरी जिम्मेदारी'

उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में मेरे बारे में कई तरह की ख़बरें और अफवाहें चल रही हैं. मैं साफ कर देना चाहता हूं: मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहा. न आज, न कभी. BSP मेरे लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं, मेरा परिवार है. अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने और उनके संन्यास का आपका फैसला पूरी तरह उचित है, और मैं उस फैसले के साथ खड़ा हूं. रिश्ते अपनी जगह हैं, पर मिशन उनसे बड़ा है. व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों से ऊपर पार्टी और आंदोलन का हित रखना मेरी जिम्मेदारी है.

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आकाश ने कहा कि उस समय मैंने ख़ुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया था, इसलिए आपके उस पोस्ट को रिपोस्ट नहीं कर पाया. मेरी उस चुप्पी को ग़लत समझा गया, और अफवाहों को जगह मिली. अगर इससे आपको ठेस पहुँची है, तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं.



उन्होंने लिखा कि मैं सिर्फ आपके नेतृत्व में फिर से पार्टी और मिशन की सेवा का अवसर चाहता हूं. विश्वास शब्दों से नहीं, काम से बनता है, और मैं उसे अपने आचरण और अपनी मेहनत से साबित करूँगा. बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर साहेब का रास्ता, और आपका नेतृत्व. यही मेरी राजनीति है. जय भीम. जय बसपा.