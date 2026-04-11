हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजनगणना 2027: सीएम धामी ने पूरी की स्व-गणना की प्रक्रिया, प्रदेशवासियों से की बड़ी अपील

जनगणना 2027: सीएम धामी ने पूरी की स्व-गणना की प्रक्रिया, प्रदेशवासियों से की बड़ी अपील

Census 2027: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने  जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी कर उत्तराखंड में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Apr 2026 09:36 AM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सीएम आवास में जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी कर उत्तराखंड में इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की. इस मौके पर जनगणना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें डिजिटल प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी.

धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना की राह पर चला है. यह महज आंकड़े जुटाने का काम नहीं है — इससे सरकारी योजनाओं की नींव मजबूत होती है और यह तय होता है कि विकास का फायदा सही लोगों तक पहुंचे.

क्या है इस बार खास

जनगणना 2027 का पहला चरण 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' है, जिसमें घर की आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और पारिवारिक विवरण से जुड़ी जानकारी ली जा रही है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार नागरिक खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं — यानी किसी गणक के घर आने का इंतजार नहीं करना होगा. इससे प्रक्रिया तेज होगी और गलतियों की गुंजाइश भी कम रहेगी.

डेटा की सुरक्षा का भरोसा

मुख्यमंत्री ने लोगों की उस आशंका को भी दूर किया जो अक्सर निजी जानकारी देने में हिचकिचाहट पैदा करती है. उन्होंने कहा कि जनगणना में दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा — किसी और काम के लिए नहीं.

अधिकारियों को निर्देश देते हुए धामी ने कहा कि यह काम समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा हो. जो डेटा इस प्रक्रिया से तैयार होगा, वह राज्य और देश की नीतियों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसकी शुद्धता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

प्रदेशवासियों से सीएम धामी की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों अपील करते हुए कहा कि, "जनगणना 2027 देश के विकास की आधारशिला है. मैं प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे खुद आगे आकर स्व-गणना करें और इस राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें."

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 11 Apr 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Census 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनगणना 2027: सीएम धामी ने पूरी की स्व-गणना की प्रक्रिया, प्रदेशवासियों से की बड़ी अपील
जनगणना 2027: सीएम धामी ने पूरी की स्व-गणना की प्रक्रिया, प्रदेशवासियों से की बड़ी अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM धामी ने की नैनीताल-उधम सिंह नगर की घोषणाओं की समीक्षा, अफसरों को दी दो टूक हिदायत
CM धामी ने की नैनीताल-उधम सिंह नगर की घोषणाओं की समीक्षा, अफसरों को दी दो टूक हिदायत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'माफीवीरों की विरासत संभाले', मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
'माफीवीरों की विरासत संभाले', मंगल पांडे को भारत रत्न देने की मांग पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: बेटी की शादी के लिए LPG का संकट, पिता ने गैस सिलेंडर के लिए DM से लगाई गुहार
ग्रेटर नोएडा: बेटी की शादी के लिए LPG का संकट, पिता ने गैस सिलेंडर के लिए DM से लगाई गुहार
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: गालिबाफ, अराघची, विटकॉफ से कुशनर तक... पाकिस्तान में होने वाली US-ईरान बातचीत में कौन-कौन होगा शामिल? देखें लिस्ट
गालिबाफ, अराघची, विटकॉफ, कुशनर... PAK में होने वाली US-ईरान बातचीत में कौन-कौन होगा शामिल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Tragedy: मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
विश्व
US Iran Peace Talks: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
बॉलीवुड
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस, सामने आई Inside वीडियो
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
विश्व
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
लाइफस्टाइल
Hot Dog Health Risk: क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget