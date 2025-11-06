बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में झूला टूटने से हादसा, 6 साल की बच्ची की मौत, 5 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर झूला टूटने की वजह से एक छह साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि पाँच लोग घायल हो गए. ये घटना यहां के रामघाट थाना क्षेत्र की हैं जहां बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के मेले के अवसर पर ये लोग मेला घूमने आए थे, इस दौरान झूलते वक्त ये हादसा हो गया.

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि यह घटना बुधवार शाम लगभग छह बजे थाना रामघाट क्षेत्र के रामघाट गांव में घटी. यहां पर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोग आए थे.

बेयरिंग टूटने से झूला तिरछा होकर गिरा

एसपी ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेले में एक छोटे झूले ‘एक्सल’ का बेयरिंग टूटने की वजह से ये अचानक तिरछा हो गया और बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गया. जिससे नीचे खड़ी बच्ची हिमांशी गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके साथ ही झूला झूल रहे पांच अन्य लोग भी चोटिल हो गए. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया. आनन-फानन में बच्ची समेत सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया

घायलों की हालत खतरे से बाहर

सिंह ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए तत्काल डिबाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने हिमांशी को मृत घोषित कर दिया. जबकि पांच अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया, इन सभी की हालत खतरे से बाहर है. प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है.

उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में थाना रामघाट में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और झूला संचालक सहित चार व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. झूले का ठीक से रखरखाव किया था नहीं इसकी जांच की जा रही हैं. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जुट गई है.

In Pics: देव दीपावली पर लाखों दीयों की रोशनी से जगमगा उठे काशी के घाट, भव्यता देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु



