NDA परीक्षा पास कर सिद्धि जैन ने देश में रोशन किया बदायूं का नाम, नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

बदायूं की बेटी सिद्धि जैन ने एनडीए की परीक्षा पास कर पूरे देश और प्रदेश में अपने शहर का नाम रोशन किया है. सिद्धि जैन उन 18 बच्चियों में है, जिनका इस बार एनडीए में चयन हुआ, लेकिन सिद्धि इस वजह से विशेष है कि उसे एकेडमी में राष्ट्रपति द्वारा कांस्य पदक से नवाजा गया.

ट्रेनिग के बाद सिद्धि अपने पैतृक कस्बे उझानी पहुंची और उन्होंने मीडिया से एनडीए में कांस्य पदक प्राप्त करने के सारे अनुभवों को साझा किया. आपको बता दें सिद्धि जैन वह पहली महिला हैं जिन्हें एनडीए में राष्ट्रपति कांस्य पदक प्राप्त हुआ है. सिद्धि के घर पहुंचने पर सिद्दी का नगर में जोरदार स्वागत भी हुआ.

सिद्धि के माता-पिता है टीचर

देश की नेशनल डिफेंस अकादमी से रिजल्ट आने के बाद जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, उसने बदायूं समेत पूरे उत्तर प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. बदायूं के उझानी कस्बे के रहने वाले निखिल जैन की तीन बेटियां हैं. निखिल जैन पेशे से प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, उनकी पत्नी भी एक स्कूल में टीचर है.

सिद्धि जैन का नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

सिद्धि जैन निखिल जैन की सबसे बड़ी बेटी हैं, उन्होंने एनडीए में प्रथम बार में ही राष्ट्रपति कांस्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट का सम्मान प्राप्त किया है. सिद्धि जैन जब अपने गृह नगर उझानी पहुंची तो उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया. उन्हें फूलमालाएं पहनाकर और मिठाई खिला कर उनके प्रियजनों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

सिद्धि जैन की प्रारंभिक पढ़ाई उझानी में ही हुई. उन्होंने यहां के एपीएस इंटरनेशनल स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की. फिर उन्होंने कोटा में आईआईटी की कोचिंग ली, आईआईटी मेंस में उनकी 99 परसेंट से ऊपर मार्क्स आये, इसके बाद उन्हें NIIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल गया इस दौरान उन्होंने एनडीए की भी परीक्षा दी थी, एडमिशन मिलने के एक माह उपरांत उनका सलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया इसके बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया.

उनकी इस कामयाबी से जहां पूरे शहर को उन पर गर्व है वही दूसरी तरफ उनके घर वालों का कहना है कि वह इसका श्रेय सिद्धि के गुरुजनों तथा उसके द्वारा किये गए कठिन परिश्रम को देना चाहेंगे.

सिद्धि ने बताया सफलता का राज

सिद्धि जैन 3 बहनों में सबसे बडी हैं, उनकी छोटी बहन संस्कृति जैन वनस्थली जयपुर से बीटेक कर रहीं है, वहीं सबसे छोटी बहन साक्षी जैन उझानी में 12th क्लास में पढ़ रही है. पुणे के खड़कवासला में विगत 30 तारीख को जब सिद्दी जैन को मैडल पहनाया गया तो पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा. सिद्दि का कहना है बच्चों को पूरे मनोयोग से तैयारी करनी चाहिये, उनको सफलता जरूर मिलेगी.

नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट महिला कैडेट का राष्ट्रपति कांस्य पदक प्राप्त करने वाली सिद्धि जैन का एनडीए में सेलेक्शन 2022 में हुआ था, उनका परीक्षा परिणाम इस साल आया उनकी पासिंग आउट परेड विगत 28 तारीख को हुई जिसमें उन्हें बेस्ट महिला कैडेट चुना गया.

विगत 30 तारीख को उन्हें राष्ट्रपति कांस्य पदक नो सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से प्राप्त हुआ. फिलहाल सिद्धि dcc (डिवीजन कैडेट कमीशन) है, अब उनकी एक साल की ट्रैनिंग हैदराबाद में होगी, उसके उपरांत उनकी ट्रैनिंग पूर्ण हो जायेगी.