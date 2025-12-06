हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNDA परीक्षा पास कर सिद्धि जैन ने देश में रोशन किया बदायूं का नाम, नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

NDA परीक्षा पास कर सिद्धि जैन ने देश में रोशन किया बदायूं का नाम, नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

UP News: उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के कस्बे उझानी की रहने वाली सिद्धि जैन ने नेशनल डिफेंस अकादमी (एनडीए) की परीक्षा पास की है. नगर आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 Dec 2025 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

बदायूं की बेटी सिद्धि जैन ने एनडीए की परीक्षा पास कर पूरे देश और प्रदेश में अपने शहर का नाम रोशन किया है. सिद्धि जैन उन 18 बच्चियों में है, जिनका इस बार एनडीए में चयन हुआ, लेकिन सिद्धि इस वजह से विशेष है कि उसे एकेडमी में राष्ट्रपति द्वारा कांस्य पदक से नवाजा गया.

ट्रेनिग के बाद सिद्धि अपने पैतृक कस्बे उझानी पहुंची और उन्होंने मीडिया से एनडीए में कांस्य पदक प्राप्त करने के सारे अनुभवों को साझा किया. आपको बता दें सिद्धि जैन वह पहली महिला हैं जिन्हें एनडीए में राष्ट्रपति कांस्य पदक प्राप्त हुआ है. सिद्धि के घर पहुंचने पर सिद्दी का नगर में जोरदार स्वागत भी हुआ.

सिद्धि के माता-पिता है टीचर

देश की नेशनल डिफेंस अकादमी से रिजल्ट आने के बाद जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, उसने बदायूं समेत पूरे उत्तर प्रदेश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. बदायूं के उझानी कस्बे के रहने वाले निखिल जैन की तीन बेटियां हैं. निखिल जैन पेशे से प्राइमरी स्कूल में अध्यापक है, उनकी पत्नी भी एक स्कूल में टीचर है.

सिद्धि जैन का नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत

सिद्धि जैन निखिल जैन की सबसे बड़ी बेटी हैं, उन्होंने एनडीए में प्रथम बार में ही राष्ट्रपति कांस्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कैडेट का सम्मान प्राप्त किया है. सिद्धि जैन जब अपने गृह नगर उझानी पहुंची तो उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया. उन्हें फूलमालाएं पहनाकर और मिठाई खिला कर उनके प्रियजनों ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

सिद्धि जैन की प्रारंभिक पढ़ाई उझानी में ही हुई. उन्होंने यहां के एपीएस इंटरनेशनल स्कूल से इंटर की परीक्षा पास की. फिर उन्होंने कोटा में आईआईटी की कोचिंग ली, आईआईटी मेंस में उनकी 99 परसेंट से ऊपर मार्क्स आये, इसके बाद उन्हें NIIT इलाहाबाद में एडमिशन मिल गया इस दौरान उन्होंने एनडीए की भी परीक्षा दी थी, एडमिशन मिलने के एक माह उपरांत उनका सलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में हो गया इसके बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया.

उनकी इस कामयाबी से जहां पूरे शहर को उन पर गर्व है वही दूसरी तरफ उनके घर वालों का कहना है कि वह इसका श्रेय सिद्धि के गुरुजनों तथा उसके द्वारा किये गए कठिन परिश्रम को देना चाहेंगे.

सिद्धि ने बताया सफलता का राज

सिद्धि जैन 3 बहनों में सबसे बडी हैं, उनकी छोटी बहन संस्कृति जैन वनस्थली जयपुर से बीटेक कर रहीं है, वहीं सबसे छोटी बहन साक्षी जैन उझानी में 12th क्लास में पढ़ रही है. पुणे के खड़कवासला में विगत 30 तारीख को जब सिद्दी जैन को मैडल पहनाया गया तो पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा. सिद्दि का कहना है बच्चों को पूरे मनोयोग से तैयारी करनी चाहिये, उनको सफलता जरूर मिलेगी.

नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट महिला कैडेट का राष्ट्रपति कांस्य पदक प्राप्त करने वाली सिद्धि जैन का एनडीए में सेलेक्शन 2022 में हुआ था, उनका परीक्षा परिणाम इस साल आया उनकी पासिंग आउट परेड विगत 28 तारीख को हुई जिसमें उन्हें बेस्ट महिला कैडेट चुना गया.

विगत 30 तारीख को उन्हें राष्ट्रपति कांस्य पदक नो सेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी से प्राप्त हुआ. फिलहाल सिद्धि dcc (डिवीजन कैडेट कमीशन) है, अब उनकी एक साल की ट्रैनिंग हैदराबाद में होगी, उसके उपरांत उनकी ट्रैनिंग पूर्ण हो जायेगी.

Input By : भरत शर्मा
Published at : 06 Dec 2025 01:28 PM (IST)
Tags :
Budaun News NDA Exam UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Crime Report: कूड़े के विवाद को लेकर चाचा ने भतीजे की हत्या, परिवार का रो-रोकर बुरा हाल
IPO Alert: Flywings Simulator Training IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
PPF में ये गलती मत करें! वरना बंद हो जाएगा Tax-Free Interest| Paisa Live
LIC के नए Protection Plus & Bima Kavach! क्या ये Plans आपके लिए सही हैं?| Paisa Live
Education Inflation 15% तक! बच्चों की पढ़ाई के लिए 2 करोड़ कैसे बनाएं? पूरी planning समझें|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर बवाल, हुमायूं कबीर का दावा - ‘हमें प्रशासन का...’
राजस्थान
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
अजमेर दरगाह चादरपोशी पर बड़ा विवाद, हिंदू सेना की याचिका पर कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
दक्षिण अफ्रीका को लगे 3 झटके, टी20 सीरीज से बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी बाहर; 9 जून को भारत से है पहला मैच
टेलीविजन
Bigg Boss 19: शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
शो में जाने से पहले क्या अमाल मलिक को डेट कर चुकी हैं मालती चाहर? बता दी सच्चाई
विश्व
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा हवाई अड्डे, टॉप-10 में कौन से देश? जानें किस नंबर पर है भारत
न्यूज़
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
न्यूक्लियर प्लांट, यूरिया प्रोडक्शन, टूरिस्ट वीजा और यूक्रेन वॉर... PM मोदी और पुतिन का ज्वाइंट स्टेटमेंट | बड़ी बातें
फैशन
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की बैकलेस सूट वाली फोटो, तस्वीरें देखकर पिघल जाएगा दिल
यूटिलिटी
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
इस तारीख तक कैंसिल किया इंडिगो का टिकट तो मिलेगा पूरा रिफंड, जान लीजिए काम की बात
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Embed widget