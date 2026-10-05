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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुरः घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, महिला ने तोड़ा दम

रामपुरः घरेलू विवाद में पति ने पत्नी पर किया जानलेवा हमला, महिला ने तोड़ा दम

रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के गांव सीतारामपुर में घरेलू विवाद शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है.

Written By : बाबर खान, रामपुर |  Updated at : 05 Oct 2026 06:23 PM (IST)
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रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के गांव सीतारामपुर में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. आरोप है कि मामूली विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी के सिर पर किसी भारी वस्तु से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. घटना के वक्त महिला के बच्चे भी घर पर मौजूद थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि सीतारामपुर निवासी धर्मेंद्र की करीब पांच साल पहले रीना से शादी हुई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. रविवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर धर्मेंद्र ने पत्नी रीना और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया.

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आरोपी पति ने पत्नी के सिर पर किया हमला

इसके बाद धर्मेंद्र ने रीना के सिर पर भारी वस्तु से एक के बाद एक कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से रीना की मौके पर ही मौत हो गई. मां की हत्या के बाद दोनों मासूम बच्चे दहशत में कमरे में ही मौजूद रहे. वारदात के बाद आरोपी पति दरवाजा बंद कर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया कि सीतारामपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी के सिर पर किसी भारी चीज से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है. मृतका के परिजनों की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. बच्चों ने भी घटना को देखा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी है.

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About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 05 Oct 2026 06:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Rampur News
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