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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: 'अब्दुल कब तक सपा की दरी बिछाने का काम करेगा', अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

UP Politics: 'अब्दुल कब तक सपा की दरी बिछाने का काम करेगा', अखिलेश यादव पर बरसे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक

UP Politics: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आगे कहा कि अब्दुल कब तक समाजवादी पार्टी की दरी बिछाने का काम करेगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 12 Apr 2026 07:59 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. इस बीच उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक समाज से अपील करता हूं कि आप अपना नेतृत्व संभालों समाजवादी पार्टी दो टके की पार्टी रह जाएगी. पार्षदी तक नहीं जिता पाएगी. केवल अल्पसंख्यक समाज अपना नेता चुन लें. 

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब्दुल कब तक समाजवादी पार्टी की दरी बिछाने का काम करेगा. यह पहली बार देख रहा हूं कि जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं तो साझेदारी बनाते हैं. हम जिसका ज्यादा हिस्सा होता है उसे अगुवाई देने का काम करते हैं. 

मुस्लिम समाज को लेकर क्या बोले डिप्टी सीएम?

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि 6 प्रतिशत वाले 20 प्रतिशत वालों से दरी बिछवाएंगे? यह कहां का इंसाफ है. उन्होंने आगे कहा कि मैं मुस्लिम-अल्पसंख्यक समाज से कहता हूं कि आप कब तक हुक्का भरने का काम करोगे. कब तक दरी बिछाने का काम करोगे. 

आप समाजवादी पार्टी से पूछो उनके अंदर आपको नेतृत्व देने की हिम्मत है. वह केवल आपका वोट लेकर आप पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं. भारतीय जनता पार्टी सबका साथ-सबका विकास और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है.  

समाजवादी पार्टी पर बोला तीखा हमला

एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'. उन्होंने कहा कि इनका सबका साथ-सबका विकास से कोई मतलब नहीं है. यह केवल धर्म और जाति आधारित पार्टियां हैं इनको जनता से कोई मतलब नहीं है.

बुलडोजर चलवाने के सवाल पर क्या कहा?

बुलडोजर चलवाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कानून व्यवस्था स्थापित की है. मुस्लिम समाज के घरों पर बुलडोजर एक्शन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने जाति-धर्म के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की. कोई भी अगर कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. हमने छोटा बड़ा नहीं देखा. गरीब-अमीर नहीं देखा. अपना-पराया नहीं देखा है, यदि कानून टूटा है तो कड़ी कार्रवाई की है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Brajesh Pathak BJP Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY LUCKNOW NEWS
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