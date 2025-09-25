हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनकल पर सख्ती, युवाओं को मिला रोजगार, BJP ने गिनाई धामी सरकार की उपलब्धियां

नकल पर सख्ती, युवाओं को मिला रोजगार, BJP ने गिनाई धामी सरकार की उपलब्धियां

Uttarakhand News: उत्तराखंड के बीजेपी प्रवक्ता ने कहा 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और नकल माफियाओं पर सख्ती धामी सरकार ने सख्ती की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Sep 2025 09:03 PM (IST)
उत्तराखंड बीजेपी मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से आज होनहार और प्रतिभावान युवाओं का सपना साकार हो रहा है. रिकॉर्ड 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी संस्थानों में 81 हजार से अधिक रोजगार सृजन के साथ नकल माफियाओं पर लगाम लगी है.

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, आज एक ही परीक्षार्थी कई परीक्षाओं में चयनित हो रहा है. सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर संपन्न होने के साथ ही परिणाम भी निर्धारित समय पर घोषित हो रहा है और ज्वाइनिंग के लिए भी चयनित युवाओं को इंतजार नहीं करना पड़ रहा है. 

युवाओं को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने का फैसला किया है. चार वर्ष के कार्यकाल में सीएम धामी लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के माध्यम से 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं.

उन्होंने बताया कि चार जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के साथ ही युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को अपनी प्राथमिकता में रखा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित कर पलायन को रोकने के लिए काम करेंगे. उन्होंने युवाओं से किया अपना यह वायदा पूरा किया है. 

सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए हैं. मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य में ₹एक लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है. इससे लगभग 81 हजार नौकरियों का सृजन हुआ है.

विदेश में भी मिला नौकरी का मौका

इसी तरह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का सेवायोजन विभाग युवाओं का विदेश में नौकरी का सपना साकार कर रहा है. मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत जापान, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में हेल्थ, हॉस्पिटेलिटी और अन्य सेक्टर में नौकरी का मौका दिया जा रहा है. युवाओं को एक विशेष लैंग्वेज ट्रेनिंग देकर विदेश भेजा जाता है. यह योजना 9 नवंबर 2022 से शुरू की गई है. 37 प्रशिक्षित युवा जापान में रोजगार पा चुके हैं.

रोजगार मेलों से मिल रही नौकरियां

उन्होंने विश्वास दिलाते हुए कहा, रोजगार धामी सरकार की प्राथमिकता में रहा है. इसी क्रम में प्रदेश भर में सेवायोजन विभाग के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है. इन मेलों के माध्यम से अब तक निजी क्षेत्र में हजारों युवा रोजगार पा चुके हैं. खास तौर पर फार्मा से लेकर सुरक्षा, बैंकिंग, सेल्स, प्रबंधन आदि से जुड़ी कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है.

साथ ही बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं को सौर ऊर्जा के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष 2024 से इस योजना की शुरुआत की है. योजना के तहत लाभार्थी अपनी निजी या लीज पर ली गई भूमि पर 25 किलोवाट तक का सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकते हैं और उत्पन्न बिजली को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं. योजना के तहत सहकारी बैंक द्वारा कुल लागत का 70 प्रतिशत ऋण 8 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है. ऋण चुकाने की समय-सीमा 15 वर्ष तय की गई है.

प्रदेश प्रवक्ता ने कहा, राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लांच किया है. इस पोर्टल के जरिए युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है.  युवा अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार अपनी पसंद की नौकरी में आवेदन कर सकते हैं.

Published at : 25 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Uttarakhand Government Dehradun News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
Embed widget