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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Elections 2026 Live: असम में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी, TMC ने 22 सीटों पर उतारे कैंडिडेट

Assembly Elections 2026 Live: असम में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी की पार्टी, TMC ने 22 सीटों पर उतारे कैंडिडेट

Assembly Elections 2026 Live: पश्चिम बंगाल, असम, केरल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आपको यहां मिलेगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Mar 2026 09:00 AM (IST)

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Assembly Elections 2026 Live
Source : PTI

Background

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बार पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव होने जा रहे हैं. सभी राज्यों में मतदान 9 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच होगा, जबकि मतगणना 4 मई को एक साथ की जाएगी.

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग

सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर है, जहां 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान होने वाला है. पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा. यहां चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जबकि 3 सीटें सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ी गई हैं. ममता बनर्जी खुद भबानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, जो उनकी मजबूत सीट मानी जाती है.

बीजेपी ने भी जारी की उम्मीदवारों की सूची

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी की हैं. पहली सूची में 144 नाम शामिल थे, जबकि बाद की सूची में कुछ नए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है. इससे साफ है कि राज्य में इस बार मुकाबला कड़ा रहने वाला है.

वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल

इस बीच वोटर लिस्ट को लेकर भी विवाद सामने आया है. तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया है कि विशेष प्रक्रिया यानी एसआईआर (SIR) के नाम पर असली मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं. इस मुद्दे पर चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है.

असम, केरल तमिलनाडु और पुडुचेरी में कब चुनाव

वहीं असम, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा. असम में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 776 उम्मीदवार मैदान में हैं. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 6 अप्रैल रखी गई है.

4 मई को नतीजे

पांच राज्यों में होने वाले ये चुनाव देश की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं. खासकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा. 4 मई को नतीजे साफ करेंगे कि जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है.

08:59 AM (IST)  •  27 Mar 2026

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08:32 AM (IST)  •  27 Mar 2026

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