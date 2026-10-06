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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP के राज्यसभा उम्मीदवार प्रकाश पाल बोले- 'सपा के PDA का मतलब परिवार, धनबली और अपराधी'

BJP के राज्यसभा उम्मीदवार प्रकाश पाल बोले- 'सपा के PDA का मतलब परिवार, धनबली और अपराधी'

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता प्रकाश पाल ने कहा, "आगामी चुनावों तक इनके पीडीए का नया रूप पैसा देने वाले आओ (पी- पैसा, डी- देने वाले, ए- आओ) ही रहने वाला है."

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 06 Oct 2026 11:02 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है. राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लंबे समय से एक बदनाम ब्रांड रही है.

सपा पर निशाना साधते हुए प्रकाश पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी छवि के डर से अपना नाम खुलकर लेने से बचती है. इसलिए उसने पीडीए का मुखौटा पहन लिया. राज्यसभा प्रत्याशियों की घोषणा होते ही पार्टी का असली चरित्र जनता के सामने आ गया है. उन्होंने कहा, "सपा की प्राथमिकता में केवल परिवार और धनपशु शामिल हैं. यदि वे किसी तीसरे का चयन करते हैं, तो वह कोई अपराधी ही होता है."

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सपा के पीडीए की नई परिभाषा- प्रकाश पाल

प्रकाश पाल ने सपा के पीडीए की परिभाषा बदलते हुए कहा, "इनके पीडीए में पी से परिवार, डी से धनबली और ए से अपराधी है." सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर प्रहार करते हुए उन्होंने आगे कहा, "आगामी चुनावों तक इनके पीडीए का नया रूप पैसा देने वाले आओ (पी- पैसा, डी- देने वाले, ए- आओ) ही रहने वाला है."

बीजेपी ने सभी वर्गों को दी उचित भागीदारी- प्रकाश पाल

राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की चयन प्रक्रिया की प्रकाश पाल ने सराहना की. कहा कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा में समाज के हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन पर चलते हुए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और महिलाओं को समान रूप से भागीदारी दी गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में योगी सरकार की समावेशी नीतियां पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी हैं.

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Published at : 06 Oct 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
BJP UP News Prakash Pal
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