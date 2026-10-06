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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख

यूपी में चार IAS अफसरों पर अवमानना के आरोप तय, हाईकोर्ट का सख्त रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चारों अफसरों पर नाराजगी ज़ाहिर की और कहा कि अधिकारियों की ओर से कोई ऐसा ठोस दस्तावेज नहीं दिया गया, जिससे 19 जुलाई 2022 के आदेश का आंशिक रूप से भी पालन साबित हो सके.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 06 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार के चार सीनियर आईएएस अफसरों पर अवमानना के आरोप तय हो गए हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आरोप तय किए हैं. मामला करीब चार साल पुराने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे 19 जुलाई 2022 के आदेश का आंशिक रूप से भी पालन साबित हो सके.

न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने 2022 में सुरेश चंद्र वर्मा के मामले में फैसले के अनुपालन से जुड़ी 37 अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

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क्या था 2022 का आदेश?

सुरेश चंद्र वर्मा के मामले में हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को आदेश दिया था कि संबंधित कर्मचारियों को लागू शासनादेशों के तहत लाभ दिया जाए. इसमें वेतन का पुनर्निर्धारण, बकाया वेतन का भुगतान और संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी करना शामिल था.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि यदि चार महीने के भीतर संबंधित लाभ नहीं दिए जाते हैं तो बकाया राशि पर सात प्रतिशत साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा. याचिकाओं में आरोप है कि आदेश के करीब चार साल बीत जाने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट में सहमति दिखाई

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का मूल आदेश विशेष अपील में भी बरकरार रहा. इसके बाद 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश की पुष्टि कर दी. राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. इसके बावजूद आदेश के अनुपालन का ठोस दस्तावेज कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका.

सरकार की ओर से और समय दिए जाने की मांग की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया. कोर्ट ने सभी चार आरोपित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और 13 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है.

इन चार अफसरों पर दिए कोर्ट ने आदेश

- दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग
- अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति-लघु सिंचाई विभाग
- अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग
- सौरभ बाबू, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 06 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS
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