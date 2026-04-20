यूपी में अखिलेश यादव की बदली रणनीति पर BJP की भी नजर! पार्टी चीफ नितिन नवीन ने किया बड़ा खुलासा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल लोगों ने टोपी पहनना थोड़ा कम कर दिया है. कल तक ये लोग टोपी पहनकर कहीं भी निकल जाते थे. उन्होंने दावा किया कि यूपी में बीजेपी चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाएगी और अब सपा का पीडीए फॉर्मूला अब चलने वाला नहीं है.

एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में यूपी विधानसभा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से खास बातचीत की. इस दौरान जब उन्होंने आगामी चुनाव और अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने खुलकर इस पर अपनी राय रखी. उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो कमियां रही. उन्हें वर्कआउट किया गया है. यूपी विकास की राह पर चल रहा है और बीजेपी का साथ है.

'आजकल टोपी पहनना कम हो गया है'

नितिन नवीन ने इस दौरान सपा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने शासन काल में यूपी को क्या-क्या दिया है ये भी जनता जानती है. ये 'पीडीए' शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उससे दिखता है कि उनकी मानसिकता में कितने लोग है. कल तक यही लोग टोपी पहनकर कहीं भी चले जाते थे, आजकल टोपी पहनना थोड़ा कम किए हैं.

यूपी में बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक

टोपी पहनने वाले पसंद नही हैं इस सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हमें टोपी वाले नहीं, ढोंग करने वाले पसंद नहीं आते. हमें टोपी वाले से दिक़्क़त नहीं है, जो बरसाती मौसम में टोपी पहनते हैं उनसे दिक़्क़त हैं. तीन तलाक के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है. उन्होंने दावा किया कि यूपी में जो विकास हुआ है उसके दम पर भाजपा प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएगी.

नितिन नबीन ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश विकास के साथ जा रहा है, जिसमें हर वर्ग की भागीदारी है और ये जो पीडीए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये खेल भी उनका खत्म हो गया है. काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती हैं, बंगाल की खाड़ी में टीएमसी के समाप्त होते हैं निश्चिंत रहिए यूपी में गंगा-जमुना की तहज़ीब वाला राज्य है वहां भी कमल ही खिलेगा कहीं कोई परेशानी नहीं है. यूपी में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी.

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