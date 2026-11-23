समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने एक इंटरव्यू के दौरान एनकाउंटर का डर वाली बात कही थी. इस पर बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि आजम खान को एनकाउंटर का डर होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उन्होंने निर्दोष लोगों को मरवाया. उनका जो सफेद कुर्ता है वो रेड ब्लड से सना हुआ कुर्ता है, ऐसा कुर्ता है कि जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली हुई हैं. तो जाहिर सी बात है ऐसे इंसान को एनकाउंटर का डर होना चाहिए.

बीजेपी नेता संगीत सोम ने आजम खान पर हमला करते हुए कहा, ''ये गुंडे हैं, माफिया हैं. ये कोई नेता तो हैं नहीं. समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आंकड़ों को छिपाकर उस वक्त खेल किया है, वहां बहुत लोग मारे गए हैं, कई सनातनी मारे गए हैं, जिनकी लाश भी कभी नहीं मिली. इस तरीके से वहां काम हुआ. यह सब आजम खान के इशारे पर हुआ है.''

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: On Samajwadi Party leader Azam Khan's statement, BJP leader Sangeet Som says, "Azam Khan ought to fear an encounter, given how he orchestrated the deaths of innocent people during the Muzaffarnagar riots... Such an individual should fear an encounter... The Samajwadi Party manipulated the figures at the time; many people, many followers of the Sanatan tradition, were killed, and their bodies were never even recovered. All of this transpired under the direction of Azam Khan..." — ANI (@ANI) November 23, 2026

'भगवान राम के चरणों में नाक रगड़कर मांगें माफी'

उन्होंने आगे कहा, ''मैं तो आजम खान को एक ही सलाह देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को जिस तरीके से अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, साथ में आप भी चले जाएं. वहां सरयू नदी में डुबकी लगाकर, तिलक लगाकर भगवान राम के चरणों में नाक रगड़कर कम से कम माफी मांगें. चूकि आप उस कमेटी में भी थे जो भगवान श्रीराम के मंदिर का विरोध कर रही थी. अगर आप भगवान श्रीराम जी के चरणों में नाक रगड़कर माफी मांगते हैं तो कम से कम आपका थोड़ा उद्धार होगा.''

आजम खान ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति का लगाया आरोप

गाजियाबाद की डासना जेल से 18 नवंबर की शाम रिहा होने के एक दिन बाद 19 नवंबर को रामपुर स्थित समाजवादी पार्टी दफ्तर में मीडिया से बातचीत में खान ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि अब लोगों को समझ में आने लगा है कि धर्म के नाम पर समुदायों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसलिये भविष्य के चुनाव धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़े जाएंगे.

अयोध्या-जनकपुर ट्रेन रवाना होते ही विवाद, सांसद बोले- मुझे बुलाया तक नहीं