लोकसभा चुनाव 2029 के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी! सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान

गोंडा में आज गुरुवार (25 दिसंबर) को सांसद खेल महोत्सव में समापन के दिन पुरस्कार वितरण किया गया है. इस दौरान पूर्व WFI चीफ बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने 2029 लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है.

पूर्व WFI चीफ व बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने पिता को लेकर दिया बड़ा बयान कहा 2029 में हम पिता और पुत्र बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर संसद जाएंगे, पिता और हम दोनों एक साथ पार्लियामेंट में जाएंगे और बीजेपी के ही सीट से ही लड़ेंगे.

वहीं कोल्ड सिरप को लेकर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा बीजेपी की सरकार है और यह महाराज की निगरानी में जांच चल रही है जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी तो उस पर बुलडोजर चलेगा कोई बच नहीं पाएगा. बीजेपी सांसद ने कहा कि जो भी दोषी होगा चाहे वह बीजेपी का ही नेता ही क्यों ना हो अगर उसे दोषी पाया गया तो उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी.

बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया था. हालांकि उनकी जगह बीजेपी ने उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. बीजेपी के इस फैसले का मुख्य कारण महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप थे. उस समय बीजेपी के लिए यह स्थिति बेहद असहज थी क्योंकि ऐसे समय पर बृजभूषण को टिकट देना महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकता था. हालांकि नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिया गया था.

