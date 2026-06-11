इमरान मसूद के बयान पर BJP का पलटवार, केंद्रीय मंत्री बोले- अगर सही चश्मे से देखेंगे तो...

केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रोथ रेट संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की और अपने शासनकाल की विफलताओं का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ने का काम किया. वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति से जुड़ा रहा है.

उन्होंने कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद के बयान पर कहा कि यदि वे सही नजरिए से देखेंगे तो उन्हें देश का विकास साफ दिखाई देगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं बल्कि 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत पर काम करती है.

उन्होंने कहा कि आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना, सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाया है. वर्मा ने कहा कि जब इमरान मसूद सही चश्मे से विकास को देखेंगे तो वे भी सरकार के कामों के मुरीद हो जाएंगे.

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इमरान मसूद ने क्या कहा था?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था, बीजेपी अमेरिका के दबाव में रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. आप अमेरिका के दबाव में ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन वेनेजुएला से महंगा तेल खरीदकर देश की जनता पर महंगाई का बोझ डालेंगे. पिछले 12 वर्षों में आपने भारत पर प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ चार गुना बढ़ा दिया है. बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर है. आज देश का युवा रोजगार के लिए परेशान और परेशानहाल है.

मसूद ने कहा कि जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू से आप मुकाबला कर रहे हैं उनको भूखा नंगा देश मिला था. नेहरू के ही ब्लू प्रिंट पर देश तैयार हुआ. जब नेहरू अमेरिका गए थे तो वहां के राष्ट्रपति प्लेन के गेट पर पहुंचे थे.

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कांग्रेस सांसद ने कहा कि आपने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए. पूरी दुनिया के अंदर अपने खुद को साबित कर दिया कि आप अमेरिका पिट्ठू बन गए.

मसूद ने भारत मंडपम् में एनडीए के कार्यक्रम पर कहा था कि अपने मुंह मिया मिट्ठू बन रहे हैं. अठन्नी जेब में नहीं बची और बातें कर रहे बादशाहत की. पीएम ने जो कहा उसे देख,सुनकर यही महसूस हो रहा था क्योंकि अब दुनिया में उनकी कोई तारीफ करने वाला नहीं बचा है.