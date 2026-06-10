UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें जिलेवार सूची

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (UP Panchayat Chunav) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. आयोग द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद अब राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. इस बार अंतिम मतदाता सूची में बड़े स्तर पर संशोधन और छानबीन की गई है.

आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत ड्राफ्ट मतदाता सूची में पहले 2,32,24,805 मतदाता जुड़े थे. लेकिन दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट को सुधारा गया. लिस्ट में से शिफ्टेड (दूसरे स्थान पर जा चुके), डबल (दो जगह नाम वाले) और मृत मतदाताओं के 2,03,23,287 नाम काट दिए गए हैं. इसके बावजूद, सूची में 29,1,518 नए मतदाताओं ने अपनी जगह बनाई है.

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हाईकोर्ट की सख्ती और राजनीतिक समीकरण

गौरतलब है कि समय पर चुनाव न होने और पहली बार 6 महीने के लिए प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं. बीते दिनों हाईकोर्ट ने इस पर निर्वाचन आयोग से जवाब भी मांगा था. अब जब आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो माना जा रहा है कि हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष सुनने के बाद आने वाले दिनों में चुनाव की तारीखों पर बड़ा फैसला आ सकता है. इसके साथ ही, OBC आयोग भी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है.

जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है.

1 अमरोहा,1047068

2 अमेठी,1616891

3 अम्बेडकर नगर,1733431

4 अयोध्या,1633968

5 अलीगढ़,1842379

6 आगरा,2004828

7 आजमगढ़,3576287

8 इटावा,951272

9 उन्नाव,2103279

10 एटा,1176153

11 औरैया,957338

12 कन्नौज,1146500

13 कानपुर देहात,1210928

14 कानपुर नगर,1259578

15 कासगंज,950931

16 कुशीनगर,2543659

17 कौशाम्बी,1060123

18 गाजियाबाद,456882

19 गाज़ीपुर,2811268

20 गोंडा,2674509

21 गोरखपुर,2963142

22 गौतमबुद्ध नगर,209562

23 चन्दौली,1502661

24 चित्रकूट,700457

25 जालौन,1069296

26 जौनपुर,3697376

27 झांसी,989250

28 देवरिया,2415781

29 पीलीभीत,1346299

30 प्रतापगढ़,2561371

31 प्रयागराज,3495203

32 फतेहपुर,1894701

33 फ़र्रुखाबाद,1162075

34 फिरोजाबाद,1311125

35 बदायूं,1948117

36 बरेली,2370536

37 बलरामपुर,1716561

38 बलिया,2697200

39 बस्ती,1918004

40 बहराइच,2552892

41,बांदा,1212861

42 बागपत,811402

43 बाराबंकी,2320277

44 बिजनौर,2327922

45 बुलंदशहर,2154711

46,भदोही,1186237

47,मऊ,1343630

48,मथुरा,1306850

49,महराजगंज,1950102

50,महोबा,588137

51,मीरजापुर,1809678

52 मुजफ्फरनगर,1656526

53,मुरादाबाद,1501036

54 मेरठ,1363101

55 मैनपुरी,1127292

56 रामपुर,1343545

57 रायबरेली,2104436

58 लखनऊ,1085180

59 लखीमपुर खीरी,2887290

60 ललितपुर,857275

61 वाराणसी,1793504

62 शामली,748921

63 शाहजहांपुर,1938768

64 श्रावस्ती,858977

65 सन्त कबीर नगर,1251747

66,सम्भल,1356646

67 सहारनपुर,1924716

68 सिद्धार्थ नगर,2064923

69 सीतापुर,3118029

70 सुल्तानपुर,2000048

71 सोनभद्र,1277263

72 हमीरपुर,728518

73 हरदोई,2873247

74 हाथरस,952693

75 हापुड़,747201

Total,उत्तर प्रदेश,125851570

UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी, इलेक्शन से पहले 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे