UP Panchayat Election: यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, यहां देखें जिलेवार सूची
UP Panchayat Election Voter List 2026: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है. यूपी में अब कुल 12.58 करोड़ वोटर हैं.
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों (UP Panchayat Chunav) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. आयोग द्वारा सूची जारी किए जाने के बाद अब राज्य में जल्द ही पंचायत चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. इस बार अंतिम मतदाता सूची में बड़े स्तर पर संशोधन और छानबीन की गई है.
आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, पंचायत ड्राफ्ट मतदाता सूची में पहले 2,32,24,805 मतदाता जुड़े थे. लेकिन दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट को सुधारा गया. लिस्ट में से शिफ्टेड (दूसरे स्थान पर जा चुके), डबल (दो जगह नाम वाले) और मृत मतदाताओं के 2,03,23,287 नाम काट दिए गए हैं. इसके बावजूद, सूची में 29,1,518 नए मतदाताओं ने अपनी जगह बनाई है.
WATCH: यूपी के सियासत से जुड़ा दिलचस्प वीडियो, PM मोदी ने संजय निषाद को दी झालमुड़ी की प्लेट
हाईकोर्ट की सख्ती और राजनीतिक समीकरण
गौरतलब है कि समय पर चुनाव न होने और पहली बार 6 महीने के लिए प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के सरकारी फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं. बीते दिनों हाईकोर्ट ने इस पर निर्वाचन आयोग से जवाब भी मांगा था. अब जब आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो माना जा रहा है कि हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष सुनने के बाद आने वाले दिनों में चुनाव की तारीखों पर बड़ा फैसला आ सकता है. इसके साथ ही, OBC आयोग भी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है.
जौनपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज जैसे जिलों में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है.
1 अमरोहा,1047068
2 अमेठी,1616891
3 अम्बेडकर नगर,1733431
4 अयोध्या,1633968
5 अलीगढ़,1842379
6 आगरा,2004828
7 आजमगढ़,3576287
8 इटावा,951272
9 उन्नाव,2103279
10 एटा,1176153
11 औरैया,957338
12 कन्नौज,1146500
13 कानपुर देहात,1210928
14 कानपुर नगर,1259578
15 कासगंज,950931
16 कुशीनगर,2543659
17 कौशाम्बी,1060123
18 गाजियाबाद,456882
19 गाज़ीपुर,2811268
20 गोंडा,2674509
21 गोरखपुर,2963142
22 गौतमबुद्ध नगर,209562
23 चन्दौली,1502661
24 चित्रकूट,700457
25 जालौन,1069296
26 जौनपुर,3697376
27 झांसी,989250
28 देवरिया,2415781
29 पीलीभीत,1346299
30 प्रतापगढ़,2561371
31 प्रयागराज,3495203
32 फतेहपुर,1894701
33 फ़र्रुखाबाद,1162075
34 फिरोजाबाद,1311125
35 बदायूं,1948117
36 बरेली,2370536
37 बलरामपुर,1716561
38 बलिया,2697200
39 बस्ती,1918004
40 बहराइच,2552892
41,बांदा,1212861
42 बागपत,811402
43 बाराबंकी,2320277
44 बिजनौर,2327922
45 बुलंदशहर,2154711
46,भदोही,1186237
47,मऊ,1343630
48,मथुरा,1306850
49,महराजगंज,1950102
50,महोबा,588137
51,मीरजापुर,1809678
52 मुजफ्फरनगर,1656526
53,मुरादाबाद,1501036
54 मेरठ,1363101
55 मैनपुरी,1127292
56 रामपुर,1343545
57 रायबरेली,2104436
58 लखनऊ,1085180
59 लखीमपुर खीरी,2887290
60 ललितपुर,857275
61 वाराणसी,1793504
62 शामली,748921
63 शाहजहांपुर,1938768
64 श्रावस्ती,858977
65 सन्त कबीर नगर,1251747
66,सम्भल,1356646
67 सहारनपुर,1924716
68 सिद्धार्थ नगर,2064923
69 सीतापुर,3118029
70 सुल्तानपुर,2000048
71 सोनभद्र,1277263
72 हमीरपुर,728518
73 हरदोई,2873247
74 हाथरस,952693
75 हापुड़,747201
Total,उत्तर प्रदेश,125851570
UP Panchayat Chunav: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर्स लिस्ट जारी, इलेक्शन से पहले 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे