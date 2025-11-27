यूपी में पंचायत चुनाव से पहले BJP ने देर रात 14 जिलाध्यक्षों के नाम का किया ऐलान, देखें लिस्ट

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को और मजबूत करते हुए 14 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है. डॉ महेंद्र नाथ पांडेय द्ववारा 26 नवम्बर को इसकी सूचना जारी की गयी. पंचायत चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का यह बड़ा दांव माना जा रहा है. बीजेपी ने सबसे ज्यादा 7 सामान्य वर्ग के नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है, जबकि पिछड़े वर्ग के 6 और अनुसूचित जाति के एक नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया है.

पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए पार्टी संगठन मजबूत करने पर जोर दिया है. इन जिलाध्यक्षों में पूर्व और पश्चिमी यूपी के जिले भी शामिल हैं. इसके साथ ही पार्टी ने जातीय संतुलन के समीकरणों का भी ध्यान रखा है. इससे पहले प्रदेश के बाकी जिलों में काफी समय पहले ही नए जिलाध्यक्ष बना दिए गये थे, लेकिन अलग-अलग कारणों से इन जिलों मेंनियुक्ति रोक दी गयी थी. कई जगह आपसी खींचतान की भी खबरें आई थीं.

बीजेपी के 14 नए जिलाध्यक्ष

पश्चिम क्षेत्र में मेरठ से हरवीर पाल, पिछड़ी जाति, हापुड़ से कविता माधरे अनुसूचित जाति,बृज क्षेत्र में फिरोजाबाद से उदय प्रताप सिंह सामान्य जाति, हाथरस से प्रेम सिंह कुशवाह पिछड़ी जाति,अलीगढ़ महानगर में राजीव शर्मा सामान्य और जिला अध्यक्ष कृष्ण पाल सिंह लाला पिछड़ी जाति से, एटा में प्रमोद गुप्ता सामान्य,कानपूर क्षेत्र में जालौन से उर्विजा दीक्षित सामान्य, झाँसी महानगर में सुधीर सिंह सामान्य,हमीरपुर में शकुन्तला निषाद, पिछड़ी जाति,फतेहपुर में अन्नू श्रीवास्तव सामान्य, अवध क्षेत्र में बाराबंकी जिले से राम सिंह वर्मा पिछड़ी जाति और काशी क्षेत्र में जौनपुर से अजीत प्रजापति पिछड़ी जाति से व कौशाम्बी में धर्मराज मौर्या पिछड़ी जाति से बनाए गए हैं.

तीन जिलों में महिला जिलाध्यक्ष

बीजेपी ने जाति संतुलन के साथ ही आधी आबादी का भी ध्यान रखा है, तीन जिलों में महिला जिला अध्यक्ष बनाई हैं. ये जिले हापुड़, जालौन और हमीरपुर हैं. जिला अध्यक्ष के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही क्षेत्रीय अध्यक्षों का भी नम्बर आ जाएगा. उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है. लिहाजा वहां भी जल्द घोषणा का अनुमान है.