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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिजनौर: पिता ने नाबालिग बेटी का कई बार किया रेप! प्रेग्नेंसी पर हुआ खुलासा, देता था हत्या की धमकी

बिजनौर: पिता ने नाबालिग बेटी का कई बार किया रेप! प्रेग्नेंसी पर हुआ खुलासा, देता था हत्या की धमकी

Bijnor Rape Case: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया. यह मामला तब सामने आया जब किशोरी गर्भवती हुई. यह मामला बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र का है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 15 Jul 2026 10:37 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसा शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की गरिमा को तार-तार क दिया है. यहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया. यह मामला तब सामने आया जब किशोरी गर्भवती हुई. यह मामला बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र का है. इस मामले के सामने आने के बाद से आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है.

बिजनौर जिले के मंडावली थाना क्षेत्र में एक पिता द्वारा अपनी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म किया. उसकी बेटी ने इसका कई बार विरोध किया, लेकिन पिता ने जान से मारने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग बेटी गर्भवती हो गई. नाबालिग ने अपनी मां को सारी आपबीती बताई, जिसके बाद मां ने मामला दर्ज करवाया है.

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बेटी को जान से मारने की दी थी धमकी 

पुलिस ने मंगलवार (14 जुलाई) को इस मामले की पूरी जानकारी दी और बताया कि कैसे पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसे डराया-धमकाया और फिर नाबालिग गर्भवती हो गई. पुलिस के मुताबिक घटना के कुछ माह बाद किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को मामले की जानकारी हुई. मंडावली थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि पीड़िता को सुरक्षा और सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर लाया गया है.

पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) आकांक्षा गौतम ने बताया कि आरोपी पिता के खिलाफ सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण भी करा लिया गया है. CO ने बताया कि पुलिस टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Published at : 15 Jul 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Rape UP NEWS Bijnor News UP Police
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