Bahraich News: फोन पर पत्नी को दिया तलाक, ससुर पर लगा जबरन दुष्कर्म का आरोप

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में तीन तलाक और दुष्कर्म का संवेदनशील मामला सामने आया है. लखनऊ की रहने वाली एक युवती ने अपने पति और ससुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए रुपईडीहा थाने में FIR दर्ज कराई है.

युवती का विवाह तीन वर्ष पहले बहराइच के मुस्लिमबाग निवासी रेहान खान के साथ हुआ था. पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा. उसने दावा किया कि ससुर अच्छन खान ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. जब उसने विरोध किया तो ससुर ने कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी.

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फोन पर दिया तीन तलाक

पीड़िता ने बताया कि जब उसने इस घटना की जानकारी पति रेहान खान को दी, तो उसने उसका साथ देने के बजाय फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. इसके बाद युवती ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

रुपईडीहा थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति रेहान खान और ससुर अच्छन खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है.

पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल में उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था. पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

तीन तलाक पर सख्त कानून के बावजूद घटना

केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक पर सख्त कानून बनाए जाने के बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. यह मामला एक बार फिर तीन तलाक और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है.

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