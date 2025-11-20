हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबिहार में NDA की नई सराकर का शपथग्रहण, अनुप्रिया पटेल ने कहा- जनता का भरोसा हमारी ताकत

बिहार में NDA की नई सराकर का शपथग्रहण, अनुप्रिया पटेल ने कहा- जनता का भरोसा हमारी ताकत

Patna News: अनुप्रिया पटेल ने नीतीश कुमार के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी. शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है.उन्होंने बिहार की जनता को दोबारा सरकार के लिए धन्यवाद दिया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 11:04 AM (IST)
बिहार में आज एक बार फिर एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर नीतीश कुमार शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं. इस पूरे शपथग्रहण में एनडीए के तमाम सहयोगी भी पटना पहुंच रहे हैं. केंद्रीय मंत्री और अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल भी पटना पहुंची और उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज बिहार की जनता के लिए ख़ुशी की बात है. आज पूरा एनडीए परिवार एकजुट है.

अनुप्रिया पटेल ने नीतीश कुमार के साथ ही पूरे मंत्रिमंडल को बधाई दी. शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है.

अनुप्रिया पटेल का बयान

शपथ ग्रहण समारोह में पटना पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज पूरे एनडीए परिवार और बिहार की जनता के लिए खुशी की बात है. बिहार की जनता ने एनडीए नेताओं पर भरोसा जताया है और आज नई सरकार शपथ लेगी. मैं नीतीश कुमार जी और आज शपथ लेने जा रहे पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देती हूं.

उन्होंने आगे कहा कि आज नए संकल्प और बिहार की जन आकांक्षाओं के पूरे होने का दिन हैं. अनुप्रिया पटेल ने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जो जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, अब हमारी सरकार उनके लिए काम करेगी.

एनडीए को मिली थी महाजीत

यहां बता दें कि हालिया चुनाव में एनडीए ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 202 सीटों पर जीत हासिल की. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी जबकि उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रही. आज शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत अकी बड़े नेता भी शामिल होंगे. खुद जीत के लिए पीएम मोदी और अमित शाह ने चुनाव प्रचार में जी जान लगा दी थी.

उधर बीते चुनावों में महागठबंधन को करारी हार मिली. 74 सीटें जीतने वाले राजद महज 24 सीटों पर सिमट गयी

Published at : 20 Nov 2025 11:04 AM (IST)
