'विकास जीता, महागठबंधन हारा', बिहार चुनाव के रुझानों में NDA की बढ़त बोले ब्रजेश पाठक
Bihar Election Result 2025: बिहार में जीत की ओर बढ़ रहे रुझानों से उत्साहित दिखते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी.
बिहार विधानसभा में मतगणना में शुरुआती रुझानो में एनडीए की प्रचंड बढ़त ने भाजपा और एनडीए नेताओं के चेहरे खिला दिए हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे पीएम मोदी और नीतीश सरकार के सुशासन और गरीब कल्याण के लिए लागू योजनाओं की जीत बताया है. उन्होंने सपा और विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पेट में दर्द होना स्वभाविक है.
आज सुबह से बिहार में जारी मतगणना में एनडीए लगातार अपराजेय बढ़ बनाए हुए है.एक बार भी महागठबंधन आस-पास नहीं ठहरा. एनडीए 190 के पार पहुंचता दिख रहा है. जबकि राजद-कांग्रेस गठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिलती दिख रही है.
जनता ने जंगलराज पूरी तरह खत्म कने का मन बनाया
बिहार में जीत की ओर बढ़ रहे रुझानों से उत्साहित दिखते ब्रजेश पाठक ने कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी. PM के मोदी के गरीब कल्याण योजनाओं पर मुहर और नीतीश के सुशासन पर जनता का आशीर्वाद मिला है. उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता ने विकास चुना है और बिहार का जनादेश 2027 में यूपी में भी रिपीट होगा.
अखिलेश के पेट में दर्द होना स्वाभाविक
एनडीए की जीत पर ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव के बयानों पर प्रतिक्रया देते हुए बोले कि उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है. क्यूंकि उनके जो पार्टनर हैं, उन्होंने मुंह की खाई है और जंगल राज को जनता ने पूरी तरीके से समाप्त करने का मन बना लिया है.
यही नहीं उन्होंने आगे कहा कि यूपी में सपा के गुंडाराज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. सपा पार्टी पूरी तरीके से गुंडो की समर्थक पार्टी बन करके उभरी थी, अब वह समाप्त हो जाएगी. 27 में प्रदेश में प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनेगी. बिहार में दो चरणों में चुनाव हुए थे, आज रुझानों ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल सही थे. अभी लगबग सभी 243 सीटों के रुझानों से स्पष्ट हो चुका है कि एनडीए एक बार फिर सरकार बना रही है.
