बिहार चुनाव में माहौल बनाएंगे CM योगी आदित्यनाथ! दानापुर और सहरसा में जनसभा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल (16 अक्टूबर) बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पक्ष में माहौल बनाएंगे. योगी आदित्यनाथ यहां दानापुर और सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पटना के दानापुर में बीजेपी प्रत्याशी राम कृपाल यादव के पक्ष चुनावी सभा करेंगे. इसके वह सहरसा में बीजेपी प्रत्याशी अलोक रंजन के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे. सीएम योगी बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है.

ये है पटना में सीएम योगी का कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे लखनऊ से अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ के लिए निकलेंगे. इसके बाद 10 बजकर 25 मिनट पर वह अमौसी एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना होंगे. योगी आदित्यनाथ 11 बजकर 25 मिनट पर जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट, पटना पहुंचेंगे. यहां से 11 बजकर 30 मिनट पर जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट से जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे.

पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम योगी करेंगे जनसभा

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ 11 बजकर 45 मिनट पर जनसभा स्थल ऑरर्गेनो रिसोर्ट, खगोल रोड, दानापुर पहुंचे. योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता से वोट मागेंगे.

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजकर 20 मिनट पर दानापुर जनसभा स्थल से रवाना होंगे. वह 12 बजकर 35 मिनट पर जय प्रकाश नारायण एयरपोर्ट पहुंचे. यहां से वे 12 बजकर 40 मिनट पर सहरसा के लिए रवाना होंगे. सीएम योगी 1 बजकर 40 मिनट पर हेलीपैड सहरसा पहुंचेंगे.

सहरसा में अलोक रंजन के पक्ष में करेंगे सभा

यहां से वह 1 बजकर 45 मिनट पर जनसभा स्थल के लिए पहुंचेंगे. योगी आदित्यनाथ 1 बजकर 50 मिनट पर जनसभा स्थल पटेल मैदान सहरसा पहुंचेंगे. योगी आदित्यनाथ यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अलोक रंजन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे.

